Генштаб ВСУ подтвердил поражение районов скопления оккупантов на захваченной РФ части Запорожской области, более 175 раненых

"Подтверждено огневое поражение 31 декабря районов сосредоточения живой силы и техники оккупантов на временно занятой территории Запорожской области. В районах населенных пунктов Тарасовка, Басань, Пологи, Бердянск, Токмак потери противника составили более 175 раненых военнослужащих, уничтожено 12 единиц вооружения и военной техники разного типа и склад боеприпасов врага. Информация о ликвидированных оккупантах уточняется", – сказано в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)