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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Генштаб ВСУ подтвердил поражение районов скопления оккупантов на захваченной РФ части Запорожской области, более 175 раненых

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Украинские защитники поразили районы сосредоточения оккупантов и их боеприпасов 31 декабря
Украинские защитники поразили районы сосредоточения оккупантов и их боеприпасов 31 декабря
Фото: ЕРА (иллюстративное)

31 декабря украинские защитники поразили районы скопления российских оккупантов и их техники на временно захваченной территории Запорожской области. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил, опубликованной в Facebook 2 января.

"Подтверждено огневое поражение 31 декабря районов сосредоточения живой силы и техники оккупантов на временно занятой территории Запорожской области. В районах населенных пунктов Тарасовка, Басань, Пологи, Бердянск, Токмак потери противника составили более 175 раненых военнослужащих, уничтожено 12 единиц вооружения и военной техники разного типа и склад боеприпасов врага. Информация о ликвидированных оккупантах уточняется", – сказано в сообщении. 

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02DGoDqNweN11d9Jkz3pgGwUvah9v1sLSjPJv1EUk2h9YQESCYx17u6khL71cAwaQhl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Генштаб ВСУ, раненые, война России против Украины, потери армии России, российские оккупанты, Токмак
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