В оккупированной Макеевке в новогоднюю ночь уничтожили базу, в которой находились сотни мобилизованных россиян. РосСМИ сообщили об атаке HIMARS

Об этом 1 января в Telegram сообщило управление стратегических коммуникаций (стратком) ВСУ.
Кроме того, еще около 300 оккупантов получили ранения разной степени тяжести, добавили в страткоме.
Readovka отмечает, что в здании ПТУ были расквартированы российские военные. По ПТУ был нанесен удар из РСЗО HIMARS, здание получило сильные разрушения, точное число погибших и раненых оккупантов пока неизвестно, добавило российское издание.
"Если российские мясники на новый год без всякого смысла били дорогущими крылатыми ракетами по гражданским, то ВСУ, как обычно, сработали в высшей степени точно и профессионально, и точечно ликвидировали кого надо", – прокомментировал в Telegram украинский журналист Денис Казанский.
Видео "новогоднего подарка оккупантам в Макеевке" опубликовал в Telegram украинский военный журналист, корреспондент "1+1" Андрей Цаплиенко.
На нем видны запуски ракет из РСЗО HIMARS.
31 декабря днем РФ массировано атаковала Украину, 12 из 20 запущенных крылатых ракет были сбиты. Ночью РФ атаковала Украину дронами, всего на территории страны было сбито 45 дронов-камикадзе (речь о 100-процентной результативности работы ПВО).