В оккупированной Макеевке в новогоднюю ночь уничтожили базу, в которой находились сотни мобилизованных россиян. РосСМИ сообщили об атаке HIMARS

Об этом 1 января в Telegram сообщило управление стратегических коммуникаций (стратком) ВСУ.

Кроме того, еще около 300 оккупантов получили ранения разной степени тяжести, добавили в страткоме.

Readovka отмечает, что в здании ПТУ были расквартированы российские военные. По ПТУ был нанесен удар из РСЗО HIMARS, здание получило сильные разрушения, точное число погибших и раненых оккупантов пока неизвестно, добавило российское издание.

"Если российские мясники на новый год без всякого смысла били дорогущими крылатыми ракетами по гражданским, то ВСУ, как обычно, сработали в высшей степени точно и профессионально, и точечно ликвидировали кого надо", – прокомментировал в Telegram украинский журналист Денис Казанский.

Видео "новогоднего подарка оккупантам в Макеевке" опубликовал в Telegram украинский военный журналист, корреспондент "1+1" Андрей Цаплиенко.

На нем видны запуски ракет из РСЗО HIMARS.