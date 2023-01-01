ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"NASAMS едва успевали перезаряжать, как из артиллерии ими лупили". В Воздушных силах ВСУ рассказали, как отражали атаку дронов-камикадзе в новогоднюю ночь

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Комплекс ПВО NASAMS отлично зарекомендовал себя, но их нужно больше, заявили в ВС ВСУ
Комплекс ПВО NASAMS отлично зарекомендовал себя, но их нужно больше, заявили в ВС ВСУ
Фото: EPA

Украинские расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS получили уникальный боевой опыт, сбивая дроны-камикадзе во время массированной атаки на Украину в новогоднюю ночь. Об этом спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВС ВСУ) Юрий Игнат рассказал 1 января в эфире телемарафона, который транслировал телеканал "Рада".

Игнат отметил 10-процентную результативность – все 45 вражеских беспилотников были уничтожены, и поблагодарил всех украинских военных, которые в ночь на 1 января защищали украинское небо.

"Это очень серьезный результат. Видим, что небо было под надежной защитой", – сказал спикер ВС ВСУ.

Также Игнат отметил помощь партнеров.

"Для них должен быть такой знак-сигнал, потому что NASAMS едва успевали перезаряжать наши военнослужащие. Как из артиллерии ими лупили. Такого опыта применения этого ЗРК, пожалуй, никто не имеет: во время ведения боя перезаряжать комплекс и уничтожать воздушные цели. Это говорит о том, что у нас просто их мало. Ракеты есть, а самих ЗРК нам надо больше", – считает спикер ВС ВСУ.

Новогодняя ночь стала, по мнению Игната, еще одним сигналом партнерам Украины о том, насколько ловко и эффективно в боевых условиях могут применять технику иностранного производства украинские специалисты, которые "всего несколько недель назад проходили обучение".

Контекст:

В первый же час нового 2023 года российские оккупанты атаковали Киев и область. В столице обломки российских ракет упали в Шевченковском и Днепровском районах. В целом сообщалось о 32 сбитых за ночь целях украинскими силами ПВО. В Киевской городской военной администрации отметили, что над Киевом было поражено 100% воздушных целей.

Киевскую область также атаковали дроны, был поврежден объект инфраструктуры. Всего в Украине в новогоднюю ночь было сбито 45 дронов-камикадзе, сообщали 1 января в командовании Воздушных сил ВСУ.

Теги: Россия, Киев, Украина, Вооруженные силы Украины, военная техника, ПВО, военная помощь, артиллерия, беспилотники, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Воздушные силы Украины, российские оккупанты, воздушная тревога, Юрий Игнат, NASAMS, дрон-камикадзе
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Чучело седое, воплотил мои мечты для другого Вовы". Слепаков написал стихотворение о мальчике Вове из РФ, который угрожает убить Деда Мороза
"Чучело седое, воплотил мои мечты для другого Вовы". Слепаков написал стихотворение о мальчике Вове из РФ, который угрожает убить Деда Мороза
"У вас невероятно красивые мальчики", "Чудесная пара". Осадчая восхитила семейным снимком
"У вас невероятно красивые мальчики", "Чудесная пара". Осадчая восхитила семейным снимком
56-летняя Хайек показала, как выглядит утром после встречи Нового года
56-летняя Хайек показала, как выглядит утром после встречи Нового года
"Желать искренней любви? За этот год мы почувствовали ее как никогда". Зеленские сделали семейное фото на фоне новогодней елки
"Желать искренней любви? За этот год мы почувствовали ее как никогда". Зеленские сделали семейное фото на фоне новогодней елки
"Лучшие мужчины нашего государства". Маляр в канун Нового года сделала праздничное селфи с Залужным и Резниковым
"Лучшие мужчины нашего государства". Маляр в канун Нового года сделала праздничное селфи с Залужным и Резниковым
Развод Кличко, "Міняю жінку" у Дорофеевой и Dantes, новые избранницы Остапчука и Цимбалюка. Самые громкие расставания 2022 года
Развод Кличко, "Міняю жінку" у Дорофеевой и Dantes, новые избранницы Остапчука и Цимбалюка. Самые громкие расставания 2022 года
"Это было очень мощно и круто". Скрипка выступил на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве. Видео
"Это было очень мощно и круто". Скрипка выступил на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве. Видео
Салем признался, что Потап затаил на него обиду. Ранее ведущий призывал артиста вернуться в Украину
Салем признался, что Потап затаил на него обиду. Ранее ведущий призывал артиста вернуться в Украину
Ермак объяснил, зачем пишет посты-ребусы
Ермак объяснил, зачем пишет посты-ребусы
"Размечтался о новом унитазе и стиральной машине". Невзоров высмеял российского стилиста, который заявил, что готов воевать против Украины
"Размечтался о новом унитазе и стиральной машине". Невзоров высмеял российского стилиста, который заявил, что готов воевать против Украины
"Хорошая пара, не понимаю, почему вас хейтят", "Будут красивые детки". Босая Дорофеева показала, как смотрит на нее новый бойфренд
"Хорошая пара, не понимаю, почему вас хейтят", "Будут красивые детки". Босая Дорофеева показала, как смотрит на нее новый бойфренд
"Боже, как я испугалась". Tarabarova рассказала о происшествии с детьми
"Боже, как я испугалась". Tarabarova рассказала о происшествии с детьми
Солиста Aerosmith Стивена Тайлера обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетней
Солиста Aerosmith Стивена Тайлера обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетней
"Очень женственная", "Фотографу браво. Без лишних эротизмов показал всю раскованность". Тина Кароль восхитила чувственной фотосессией
"Очень женственная", "Фотографу браво. Без лишних эротизмов показал всю раскованность". Тина Кароль восхитила чувственной фотосессией
"Пусть каждый возможный цветок станет частицей приборов, которые нужны фронту". Роговцева перед спектаклем призвала не покупать ей цветы
"Пусть каждый возможный цветок станет частицей приборов, которые нужны фронту". Роговцева перед спектаклем призвала не покупать ей цветы
"Впервые в этом зале прозвучали строчки из гимна Украины". Джамала опубликовала видео выступления на церемонии Kennedy Center Honors в США
"Впервые в этом зале прозвучали строчки из гимна Украины". Джамала опубликовала видео выступления на церемонии Kennedy Center Honors в США
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Это просто невозможно". Сумская заявила, что ее старшая дочь не может покинуть РФ и приехать в Украину (102846)
2
"Идеальная изысканность", "Плюс 5 кг не будут лишними". В сети обсуждают новую фотосессию Ефросининой (80785)
3
Кулеба: Мой отец со дна поднялся на поверхность. Поэтому уже я мог начинать с поверхности. Был таким ботаном-мажором (75767)
4
"Хорошая пара, не понимаю, почему вас хейтят", "Будут красивые детки". Босая Дорофеева показала, как смотрит на нее новый бойфренд (33728)
5
Развод Кличко, "Міняю жінку" у Дорофеевой и Dantes, новые избранницы Остапчука и Цимбалюка. Самые громкие расставания 2022 года (28326)
6
Дочь Ющенко показала сына, который учится в университете имени Шевченко (25993)
7
"После развода стала красивее", "Шикарное белье". В сети обсуждают фото бывшей жены Остапчука в расстегнутой рубашке (23625)
8
"Желать искренней любви? За этот год мы почувствовали ее как никогда". Зеленские сделали семейное фото на фоне новогодней елки (18373)
 
 
 
 