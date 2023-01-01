"NASAMS едва успевали перезаряжать, как из артиллерии ими лупили". В Воздушных силах ВСУ рассказали, как отражали атаку дронов-камикадзе в новогоднюю ночь

Комплекс ПВО NASAMS отлично зарекомендовал себя, но их нужно больше, заявили в ВС ВСУ Фото: EPA

Игнат отметил 10-процентную результативность – все 45 вражеских беспилотников были уничтожены, и поблагодарил всех украинских военных, которые в ночь на 1 января защищали украинское небо.

"Это очень серьезный результат. Видим, что небо было под надежной защитой", – сказал спикер ВС ВСУ.

Также Игнат отметил помощь партнеров.

"Для них должен быть такой знак-сигнал, потому что NASAMS едва успевали перезаряжать наши военнослужащие. Как из артиллерии ими лупили. Такого опыта применения этого ЗРК, пожалуй, никто не имеет: во время ведения боя перезаряжать комплекс и уничтожать воздушные цели. Это говорит о том, что у нас просто их мало. Ракеты есть, а самих ЗРК нам надо больше", – считает спикер ВС ВСУ.

Новогодняя ночь стала, по мнению Игната, еще одним сигналом партнерам Украины о том, насколько ловко и эффективно в боевых условиях могут применять технику иностранного производства украинские специалисты, которые "всего несколько недель назад проходили обучение".