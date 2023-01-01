"NASAMS едва успевали перезаряжать, как из артиллерии ими лупили". В Воздушных силах ВСУ рассказали, как отражали атаку дронов-камикадзе в новогоднюю ночь

Игнат отметил 10-процентную результативность – все 45 вражеских беспилотников были уничтожены, и поблагодарил всех украинских военных, которые в ночь на 1 января защищали украинское небо.
"Это очень серьезный результат. Видим, что небо было под надежной защитой", – сказал спикер ВС ВСУ.
Также Игнат отметил помощь партнеров.
"Для них должен быть такой знак-сигнал, потому что NASAMS едва успевали перезаряжать наши военнослужащие. Как из артиллерии ими лупили. Такого опыта применения этого ЗРК, пожалуй, никто не имеет: во время ведения боя перезаряжать комплекс и уничтожать воздушные цели. Это говорит о том, что у нас просто их мало. Ракеты есть, а самих ЗРК нам надо больше", – считает спикер ВС ВСУ.
Новогодняя ночь стала, по мнению Игната, еще одним сигналом партнерам Украины о том, насколько ловко и эффективно в боевых условиях могут применять технику иностранного производства украинские специалисты, которые "всего несколько недель назад проходили обучение".
В первый же час нового 2023 года российские оккупанты атаковали Киев и область. В столице обломки российских ракет упали в Шевченковском и Днепровском районах. В целом сообщалось о 32 сбитых за ночь целях украинскими силами ПВО. В Киевской городской военной администрации отметили, что над Киевом было поражено 100% воздушных целей.
Киевскую область также атаковали дроны, был поврежден объект инфраструктуры. Всего в Украине в новогоднюю ночь было сбито 45 дронов-камикадзе, сообщали 1 января в командовании Воздушных сил ВСУ.