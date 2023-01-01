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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Американские дипломаты в Киеве, прячась в подвале от дронов-камикадзе, признали своей любимой цитатой 2022 года фразу про "русский военный корабль"

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Посольство США в Киеве признало своей любимой цитатой 2022 года фразу про "русский военный корабль"
Посольство США в Киеве признало своей любимой цитатой 2022 года фразу про "русский военный корабль"
Фото: U.S. Embassy Kyiv, Ukraine / Instagram

Дипломаты посольства США в Украине в новогоднюю ночь были вынуждены прятаться в подвале во время атаки дронов-камикадзе, которой подвергся Киев. Об этом 1 января в Twitter сообщила пресс-служба посольства США в Украине.

"Дипломаты посольства США в Киеве вместе в подвале посреди ночи во время жестоких нападений России на Украину провели опрос по поводу нашей любимой цитаты 2022 года. Победила фраза (видимо, неудивительно): "Русский военный корабль...", – сказано в сообщении.

В первый же час нового 2023 года российские оккупанты атаковали Киев и область. В столице обломки российских ракет упали в Шевченковском и Днепровском районах. В целом сообщалось о 32 сбитых за ночь целях украинскими силами ПВО. Киевскую область также атаковали дроны, был поврежден объект инфраструктуры. Всего в Украине в новогоднюю ночь было сбито 45 дронов-камикадзе, сообщали 1 января в командовании Воздушных сил ВСУ.

Контекст:

24 февраля, в первый день полномасштабного вторжения России в Украину, оккупанты подошли к острову Змеиный и потребовали от украинских военных сдаться. "Русский военный корабль, иди на х...й", – ответили пограничники. Аудиозапись этого разговора быстро распространили в сети, а ответ украинских военных стал крылатой фразой. 

13 апреля стало известно, что ВСУ подбили крейсер "Москва" в Черном море. 14 апреля минобороны РФ признало, что корабль пошел на дно.

Змеиный был временно оккупирован россиянами. 30 июня оперативное командование "Юг" ВСУ сообщило, что после очередного удара по острову оккупанты поспешно эвакуировали остатки гарнизона двумя скоростными катерами и покинули Змеиный. В Генштабе отметили, что ВСУ полностью освободили от оккупантов Одесскую область.

Утром 7 июля украинские военные сообщили, что флаг Украины поднят над островом, и показали, как он теперь выглядит.

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