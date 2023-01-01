Американские дипломаты в Киеве, прячась в подвале от дронов-камикадзе, признали своей любимой цитатой 2022 года фразу про "русский военный корабль"

Посольство США в Киеве признало своей любимой цитатой 2022 года фразу про "русский военный корабль" Фото: U.S. Embassy Kyiv, Ukraine / Instagram

"Дипломаты посольства США в Киеве вместе в подвале посреди ночи во время жестоких нападений России на Украину провели опрос по поводу нашей любимой цитаты 2022 года. Победила фраза (видимо, неудивительно): "Русский военный корабль...", – сказано в сообщении.

Дипломати посольства США в Києві разом в підвалі посеред ночі під час жорстоких нападів Росії на Україну провели опитування щодо нашої улюбленої цитати 2022 року. Перемогла фраза (мабуть, не дивно): «Русский военный корабль…» — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) January 1, 2023

В первый же час нового 2023 года российские оккупанты атаковали Киев и область. В столице обломки российских ракет упали в Шевченковском и Днепровском районах. В целом сообщалось о 32 сбитых за ночь целях украинскими силами ПВО. Киевскую область также атаковали дроны, был поврежден объект инфраструктуры. Всего в Украине в новогоднюю ночь было сбито 45 дронов-камикадзе, сообщали 1 января в командовании Воздушных сил ВСУ.