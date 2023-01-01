В новогоднюю ночь над Украиной сбили 45 дронов-камикадзе – ВС ВСУ

Оккупанты в новогоднюю ночь отправляли в Украину такие "подарки" Фото: Andrii Nebytov / Telegram

"В результате боевой работы противовоздушной обороной Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 45 ударных БПЛА", – рассказали в ВС ВСУ.

Отмечается, что 13 дронов-камикадзе из 45 сбили в 2022 году и 32 -– в 2023 году.

"Испортить праздник украинцам не получилось!" – констатировали в ВС ВСУ.

Киевская городская военная администрация утром 1 января сообщала, что ночью над столицей были поражены 32 воздушные цели.