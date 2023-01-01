В новогоднюю ночь над Украиной сбили 45 дронов-камикадзе – ВС ВСУ

"В результате боевой работы противовоздушной обороной Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 45 ударных БПЛА", – рассказали в ВС ВСУ.
Отмечается, что 13 дронов-камикадзе из 45 сбили в 2022 году и 32 -– в 2023 году.
"Испортить праздник украинцам не получилось!" – констатировали в ВС ВСУ.
Киевская городская военная администрация утром 1 января сообщала, что ночью над столицей были поражены 32 воздушные цели.
Россия применяет в Украине как минимум три вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136, Shahed-131 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Россияне перекрасили Shahed-136 в свои цвета и назвали "Герань-2", Shahed-131 получил в российской армии название "Герань-1".
Пресс-центр Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщал, что в ночь на 19 декабря силы обороны сбили 30 дронов-камикадзе из 35. Это был самый массированный запуск Shahed-136/31 с начала их использования. Всего с 7 декабря ВСУ сбили около 70 дронов Shahed. С 1 ноября по 20 декабря российский войска применили 127 таких дронов, сообщил спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.
Президент Украины Владимир Зеленский 19 декабря заявил, что в ночь на 19 декабря Россия атаковала Украину беспилотниками Shahed из новой партии, полученной из Ирана, общий объем которой – 250 дронов-камикадзе.
По данным главы объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины, спикера оперативного командования "Юг" Натальи Гуменюк, на 22 декабря, реально в наличии у оккупантов осталось менее 200 дронов-камикадзе.
По информации Игната, с 11 сентября по 28 декабря было сбито около 430 дронов-камикадзе оккупантов (и около 420 ракет).
Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил 23 декабря в интервью The New York Times, что Иран продал России уже около 1700 беспилотников (не уточняя, какое количество из них уже поставлено). Из них, по словам Буданова, РФ выпустила по Украине около 540 дронов для тактических ударов вдоль линии фронта и по энергетической инфраструктуре.