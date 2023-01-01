Во время ночной атаки на Киевскую область был поврежден объект инфраструктуры – ОГА

Он отметил, что область атаковали дронами-камикадзе, оккупанты целилась в объекты энергетической инфраструктуры.
В целом по области было запущено около 30 беспилотников, добавил Кулеба.
"Предварительно, без пострадавших. Есть повреждение объекта инфраструктуры. Всю ночь на местах ущерба работали экстренные службы", – отметил глава ОГА.
В первый час нового 2023 года российские оккупанты атаковали Киев и область. В столице обломки российских ракет упали в Шевченковском и Днепровском районах. В целом сообщалось о 32 сбитых целях украинскими силами ПВО.