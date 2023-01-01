В Киеве ограничили работу метро. На открытых участках нашли обломки ракеты

На путях открытого участка метро обнаружены посторонние предметы, похожие на обломки ракеты Фото: depositphotos.com

"На путях открытого участка обнаружены посторонние предметы, похожие, по предварительной информации, на обломки ракеты. Работает взрывотехническая служба", – говорится в сообщении.

Иза этого движение поездов по "красной" линии метро осуществляется от "Академгородка" до "Арсенальной". О возобновлении движения "красной" линией в ведомстве пообещали сообщить дополнительно.