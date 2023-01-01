В Киеве ограничили работу метро. На открытых участках нашли обломки ракеты

"На путях открытого участка обнаружены посторонние предметы, похожие, по предварительной информации, на обломки ракеты. Работает взрывотехническая служба", – говорится в сообщении.
Иза этого движение поездов по "красной" линии метро осуществляется от "Академгородка" до "Арсенальной". О возобновлении движения "красной" линией в ведомстве пообещали сообщить дополнительно.
В первый час нового 2023 года российские оккупанты атаковали Киев и область. В столице обломки российских ракет упали в Шевченковском и Днепровском районах. В целом сообщалось о 32 сбитых целях украинскими силами ПВО. Область атаковали дроны.