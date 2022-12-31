Оккупанты ночью и утром обстреливали Донецкую область, есть погибший и не менее четырех раненых, в том числе ребенок

Россия нанесла ракетные удары по Лиману и Константиновке Фото: Національна поліція України / Facebook

"Один человек погиб и один ранен в Диброве Лиманской общине. Сам Лиман получил три ракетных удара –уничтожены два дома, повреждены здания предприятия. По предварительной информации, в городе один раненый", – написал Кириленко.

Кроме того, под огонь попало Переездное Звановской общины – без жертв. Одиночные обстрелы были также зафиксированы в городе Марьинка и в окрестностях Очеретинской общины.

"Два человека получили ранения в Дальнем Кураховской общины – в селе повреждены частные дома и хозяйственные постройки", – написал глава обладминистрации.

Также оккупанты нанесли ракетный удар по Константиновке, повреждены транспортное предприятие и частный дом. Обошлось без пострадавших.

Обстрелы зафиксированы в окрестностях Торецкой и Соледарской общин.

В пресс-службе МВД Украины сообщили, что среди пострадавших вследствие ударов по Донецкой области есть ребенок.

По данным полиции, за сутки россияне нанесли по региону 37 ударов, уничтожены и повреждены 50 гражданских объектов, в частности, 38 жилых домов, из них 16 – многоквартирные. 29 из поврежденных домов – в Авдеевке.

Две ракеты С-300 попали на территорию трамвайного депо в Константиновке, повреждены частные дома, кафе.

"Под обстрелами находились города Авдеевка, Лиман, Константиновка, Торецк, Часов Яр, поселок Большая Новоселка, села Бердичи, Ласточкино, Дачное, Диброва, Веселое, Времовка, Дальнее, Каменка. Войска РФ стреляли из авиации, ракетных систем, ТОС-1А "Солнцепек", РСЗО "Град", артиллерии, танков", – говорится в сообщении.

В МВД подчеркнули, что военные преступления РФ задокументированы.

По данным Кириленко, за 30 декабря стало известно о трех гражданских, убитых россиянами в Донецкой области: двоих в Бахмуте и одном в Диброве. Еще три человека в области получили ранения (в Диброве, Дальнем и Великой Новоселке).