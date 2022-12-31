ВСУ отбили атаки оккупантов в районе 15 населенных пунктов 30 декабря – Генштаб

Войска РФ продолжают наступательные действия на Лиманском и Бахмутском направлениях и пытаются улучшить тактическое положение на Купянском и Авдеевском.
"За минувшие сутки украинские военные отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Невское, Червонопоповка и Белогоровка Луганской области и Соледар, Белогоровка, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Клещиевка, Нью-Йорк, Красногоровка, Каменка, Авдеевка и Марьинка Донецкой области", – говорится в сообщении.
В Генштабе отметили, что на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается стабильной, формирование наступательных группировок оккупантов не выявлено.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
В сводке Генштаба по состоянию на утро 30 декабря говорилось, что российские войска пытаются наступать на бахмутском направлении и улучшить тактическое положение на лиманском и купянском направлениях.