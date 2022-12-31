ВСУ отбили атаки оккупантов в районе 15 населенных пунктов 30 декабря – Генштаб

ВСУ отбили атаки российских войск в Донецкой и Луганской областях Фото: EPA

Войска РФ продолжают наступательные действия на Лиманском и Бахмутском направлениях и пытаются улучшить тактическое положение на Купянском и Авдеевском.

"За минувшие сутки украинские военные отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Невское, Червонопоповка и Белогоровка Луганской области и Соледар, Белогоровка, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Клещиевка, Нью-Йорк, Красногоровка, Каменка, Авдеевка и Марьинка Донецкой области", – говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается стабильной, формирование наступательных группировок оккупантов не выявлено.

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