Российские войска 30 декабря нанесли по Украине пять ракетных и 29 авиаударов – Генштаб ВСУ

В Генштабе подчеркнули, что 26 авиаударов врага пришлось по гражданской инфраструктуре.

"В частности, оккупанты применили 10 БпЛА Shahed-136, но все они были сбиты. Кроме того, противник совершил 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня, пострадали и мирные населенные пункты. Существует опасность продления авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины", – заявили в пресс-центре.

Также из танков, минометов и артиллерии войска РФ обстреливали районы населенных пунктов на северском, слобожанском, купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском, новопавловском, запорожском и херсонском направлениях.