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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские войска 30 декабря нанесли по Украине пять ракетных и 29 авиаударов – Генштаб ВСУ

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Россия последние несколько месяцев наносит массированные ракетные удары по Украине
Россия последние несколько месяцев наносит массированные ракетные удары по Украине
Фото: EPA

30 декабря российские оккупанты нанесли по Украине пять ракетных и 29 авиаударов. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook 31 декабря.

В Генштабе подчеркнули, что 26 авиаударов врага пришлось по гражданской инфраструктуре.

"В частности, оккупанты применили 10 БпЛА Shahed-136, но все они были сбиты. Кроме того, противник совершил 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня, пострадали и мирные населенные пункты. Существует опасность продления авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины", – заявили в пресс-центре.

Также из танков, минометов и артиллерии войска РФ обстреливали районы населенных пунктов на северском, слобожанском, купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском, новопавловском, запорожском и херсонском направлениях.

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Контекст:

Утром 29 декабря РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине. Воздушные силы ВСУ сообщили, что РФ выпустила по Украине 70 ракет, 58 из них сбила ПВО. Кроме того, ночью ВСУ уничтожили 11 дронов-камикадзе Shahed-131/136 на восточном направлении, проинформировало командование Воздушных сил ВСУ в Facebook.

Россия атаковала 10 областей Украины, повреждено 28 объектов, из них 10 – критической инфраструктуры, рассказали в ГСЧС.

По оценке украинской военной разведки, в результате международных санкций возможности российского военного производства значительно сократились. С начала полномасштабного вторжения в Украину российские оружейные заводы смогли произвести 240 высокоточных крылатых ракет Х-101 и около 120 крылатых ракет морского базирования "Калибр", что составляет около 40 новых ракет в месяц, рассказывали в ГУР Минобороны Украины.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов 26 декабря, еще до ракетной атаки россиян 29 декабря, спрогнозировал, что ракет у РФ осталось на два-три массированных удара.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, РСЗО, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, ракеты
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