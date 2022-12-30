В Краматорске снесли памятник Пушкину

"Здесь место для своих героев, своей культуры и истории. Это не борьба с памятниками, это борьба Украины за жизнь. Украинское – в Украине", – написал Гончаренко.

Гончаренко уточнил в комментарии "Суспіьному", что на демонтаж потратили из местного бюджета 2–3 тыс. грн. Бюст будет временно храниться на территории одного из коммунальных предприятий города, а позже решат, что с ним делать дальше.

"Может, продадим, как памятник Ленину в этом году – он хранился в течение семи лет на базе одного из коммунальных предприятий, может, оставим. После победы решим", – сказал мэр.