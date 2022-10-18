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КИЕВ

Из-за сноса активистами бюста Пушкина в Киеве полиция открыла производство о хулиганстве

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Бюст Пушкина снесли 11 октября
Бюст Пушкина снесли 11 октября
Фото: Pozdniakov Vadym / Facebook

Полиция открыла уголовное производство о хулиганстве из-за сноса бюста российскому поэту Александру Пушкину общественными активистами 11 октября у здания Национального транспортного университета на площади Славы в Киеве. Об этом написал в Facebook аналитик гражданской сети "Опора" Андрей Савчук.

По его словам, заявление в полицию по этому поводу подал ректор Национального транспортного университета Николай Дмитриченко. Впоследствии Савчука вызвали на допрос в полицию.

Он добавил, что из-за демонтажа бюста Пушкина полиция открыла уголовное производство по части 1 статьи 296 Уголовного кодекса Украины, то есть "хулиганство".

По мнению Савчука, снос бюста поэта не является хулиганством и проявлением неуважения к обществу, а Национальная полиция защищает "памятники российским шовинистам" и преследует общественных активистов.

Активист заявил, что Пушкин является символом российского империализма, олицетворением "великого могучего русского языка", маркером "русского мира" и идентичности, а в своих произведениях он "пропагандировал ненависть к украинцам и полякам, презрительно относился к гетману Ивану Мазепе, поддерживал геноцид народов Кавказа", а также называл Украину "Малороссией" и упрекал за стремление к независимости.

Он также отмечает, что ректор Дмитриченко, который пожаловался в полицию из-за бюста Пушкина, "известен репрессиями против студентов и сотрудников при режиме [беглого президента] Виктора Януковича".

По мнению активиста, вместо того, чтобы самостоятельно инициировать демонтаж памятника Пушкину на девятом году войны с российскими оккупантами, Дмитриченко "решил защищать "русский мир".

https://www.facebook.com/savchuk27/posts/pfbid035NHmqqhXgStxNThTspwDm4YQrr5U4iAFChqnNepmVntZxzaeaiuBEAvfPiinvi9Xl

Контекст:

Памятник Пушкину в Киеве снесли 11 октября. Демонтаж был посвящен активисту, лейтенанту Вооруженных сил Украины Денису Антипову (позывной Бук), который погиб в мае 2022 года в бою с российскими оккупантами.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Киев, Украина, памятник, полиция, хулиганство, Александр Пушкин, уголовное производство
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