"Пушкин, х...й старушкин". Российский поэт Орлуша обратился к противникам сноса памятников Пушкину в Украине

"Всем, кто плачет по Пушкину: лучше

Запоститете фото из Бучи.

Или вам это видеть не больно,

Сносом бюстика недовольным?

Хватит рвать на себе волосье,

Защищаючи "наше все".

Вы, ломая ручонки, встали

За обрубок на пьедестале?

Знай, потомок интеллигента:

Все, что "ваше", – вон с постамента,

И пока не умолкли пушки,

Никому не нужен ваш Пушкин,

Да и после-то, если честно,

Будет нужен ли – неизвестно", – написал он.

Контекст: В Украине после полномасштабного вторжения России 24 февраля начали массово отказываться от названий, связанных со страной-агрессором, в том числе переименовывать улицы, а также демонтировать памятники. В частности, памятники Пушкину. Их демонтировали в Киеве, Николаеве.