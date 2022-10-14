Бульвар Шоубиз
 
14 октября, 2022
 
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"Пушкин, х...й старушкин". Российский поэт Орлуша обратился к противникам сноса памятников Пушкину в Украине

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Орлуша: Лучше запоститете фото из Бучи, или вам это видеть не больно, сносом бюстика недовольным?
Орлуша: Лучше запоститете фото из Бучи, или вам это видеть не больно, сносом бюстика недовольным?
Фото: Андрей Орлов / Facebook

Российский поэт Андрей Орлов (Орлуша) 13 октября в Facebook опубликовал фото, на котором запечатлен в футболке с принтом "Пушкин, Пушкин, х...й старушкин". В посте он также разместил стихотворение, в котором обратился к "потомкам интеллигентов", выступающим против сноса памятников российскому поэту Александру Пушкину в Украине.

"Всем, кто плачет по Пушкину: лучше
Запоститете фото из Бучи.
Или вам это видеть не больно,
Сносом бюстика недовольным?
Хватит рвать на себе волосье,
Защищаючи "наше все".
Вы, ломая ручонки, встали
За обрубок на пьедестале?
Знай, потомок интеллигента:
Все, что "ваше", – вон с постамента,
И пока не умолкли пушки,
Никому не нужен ваш Пушкин,
Да и после-то, если честно,
Будет нужен ли – неизвестно", –  написал он.

https://www.facebook.com/orlusha/posts/pfbid036xnjLZQEedDq8tgHXuc34gNNByQJyjKKBc3jTyB1BLpjVFYrcDomvYBL1fqSF55ul

Контекст:

В Украине после полномасштабного вторжения России 24 февраля начали массово отказываться от названий, связанных со страной-агрессором, в том числе переименовывать улицы, а также демонтировать памятники. В частности, памятники Пушкину. Их демонтировали в Киеве, Николаеве.

Теги: Андрей Орлов (Орлуша), война России против Украины, Александр Пушкин
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