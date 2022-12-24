"Избавляемся от советского хлама". В Черновцах демонтировали памятник Пушкину

"Последовательно избавляемся от советского хлама. В этот раз под демонтаж попал уже последний памятник "великому русскому поэту" Пушкину. Чужих героев нам не нужно, достаточно своих", – написал он.

Кличук также опубликовал видео демонтажа.

Контекст:

21 ноября памятник Пушкину демонтировали в Кременчуге Полтавской области. Бюст, который стоял на бывшем бульваре Пушкина, а теперь бульваре Украинского Возрождения, убрали по решению горсовета, принятому 18 ноября, и переместили "на сохранение" в коммунальное предприятие "Благоустройство Кременчуга".

До этого фигуры российского поэта снесли в Житомире и в Харькове. В обоих случаях власти заявили, что памятники будут храниться до принятия дальнейших решений.

Снесенный в Днепре памятник Пушкину будет временно хранится на территории приюта для собак.