Жадан показал, как снесли памятнику Пушкину в Днепре, на фоне которого он сделал селфи накануне

Как отмечает "Украинская правда", подписчики Жадана в шутку обратили внимание на закономерность – памятники в украинских городах, на фоне которых в последнее время фотографировался Жадан, после этого были демонтированы. Сам писатель отрицает свою причастность к этому.
На фоне памятника Пушкину он сделал селфи и разместил его в Instagram 15 ноября.
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Спустя месяц памятник был демонтирован.
"Да – несколько недель назад был в Днепре. Да – фотографировался. Да – не имею к этому никакого отношения. Поэзию люблю. [Немецкого писателя Джорджа] Байрона, скажем. Или [польского писателя Адама] Мицкевича", – написал Жадан.
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21 ноября памятник Пушкину демонтировали в Кременчуге Полтавской области. Бюст, который стоял на бывшем бульваре Пушкина, а теперь бульваре Украинского Возрождения, убрали по решению горсовета, принятому 18 ноября, и переместили "на сохранение" в коммунальное предприятие "Благоустройство Кременчуга".
До этого фигуры российского поэта снесли в Житомире и в Харькове. В обоих случаях власти заявили, что памятники будут храниться до принятия дальнейших решений.
Снесенный в Днепре памятник Пушкину будет временно хранится на территории приюта для собак.