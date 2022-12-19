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19 декабря, 2022
 
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Жадан показал, как снесли памятнику Пушкину в Днепре, на фоне которого он сделал селфи накануне

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Жадан: Да несколько недель назад был в Днепре. Да фотографировался. Да не имею к этому никакого отношения
Жадан: Да – несколько недель назад был в Днепре. Да – фотографировался. Да – не имею к этому никакого отношения
Фото: Сергій Жадан [офіційна сторінка] / Facebook

Украинский писатель, поэт и волонтер Сергей Жадан 17 декабря разместил в Instagram фото, на котором запечатлен момент демонтажа в Днепре памятника поэту из страны-агрессора РФ Александру Пушкину.

Как отмечает "Украинская правда", подписчики Жадана в шутку обратили внимание на закономерность – памятники в украинских городах, на фоне которых в последнее время фотографировался Жадан, после этого были демонтированы. Сам писатель отрицает свою причастность к этому.

На фоне памятника Пушкину он сделал селфи и разместил его в Instagram 15 ноября.

Спустя месяц памятник был демонтирован.

"Да – несколько недель назад был в Днепре. Да – фотографировался. Да – не имею к этому никакого отношения. Поэзию люблю. [Немецкого писателя Джорджа] Байрона, скажем. Или [польского писателя Адама] Мицкевича", – написал Жадан.

Контекст:

21 ноября памятник Пушкину демонтировали в Кременчуге Полтавской области. Бюст, который стоял на бывшем бульваре Пушкина, а теперь бульваре Украинского Возрождения, убрали по решению горсовета, принятому 18 ноября, и переместили "на сохранение" в коммунальное предприятие "Благоустройство Кременчуга".

До этого фигуры российского поэта снесли в Житомире и в Харькове. В обоих случаях власти заявили, что памятники будут храниться до принятия дальнейших решений.

Снесенный в Днепре памятник Пушкину будет временно хранится на территории приюта для собак.

Теги: Сергей Жадан, Днепр, война России против Украины, Александр Пушкин
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