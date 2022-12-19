Жадан показал, как снесли памятнику Пушкину в Днепре, на фоне которого он сделал селфи накануне

Жадан: Да – несколько недель назад был в Днепре. Да – фотографировался. Да – не имею к этому никакого отношения Фото: Сергій Жадан [офіційна сторінка] / Facebook

Как отмечает "Украинская правда", подписчики Жадана в шутку обратили внимание на закономерность – памятники в украинских городах, на фоне которых в последнее время фотографировался Жадан, после этого были демонтированы. Сам писатель отрицает свою причастность к этому.

На фоне памятника Пушкину он сделал селфи и разместил его в Instagram 15 ноября.

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Спустя месяц памятник был демонтирован.

"Да – несколько недель назад был в Днепре. Да – фотографировался. Да – не имею к этому никакого отношения. Поэзию люблю. [Немецкого писателя Джорджа] Байрона, скажем. Или [польского писателя Адама] Мицкевича", – написал Жадан.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Serhiy Zhadan (@serhiy_zhadan)