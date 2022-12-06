"Целее будут". В Днепре памятники Пушкину, Ломоносову и Горькому перенесут в собачий приют – мэр

По его словам, местные власти неоднократно обращались в Министерство культуры и информационной политики Украины с просьбой определить объекты культурного наследия и исключить из их перечня памятники, связанные с бывшим СССР и страной-агрессором. Не получив ответа, горсовет принял решение о переносе.
"Исполком горсовета Днепра самостоятельно принял решение перенести памятники Пушкину, Ломоносову, Горькому и другим на территорию коммунального предприятия "Зооконтроль". Пусть пока постоят там. Целее будут", – написал Филатов.
Мэр опубликовал фото официального решения исполкома. Он отметил, что демонтаж скульптур начнется в ближайшие дни.
"Зооконтроль" – коммунальная организация, занимающаяся регистрацией домашних животных, контролем и адаптацией бродячих, а также утилизацией умерших.
21 ноября памятник Пушкину демонтировали в Кременчуге Полтавской области. Бюст, который стоял на бывшем бульваре Пушкина, а теперь бульваре Украинского Возрождения, убрали по решению горсовета, принятому 18 ноября, и переместили "на сохранение" в коммунальное предприятие "Благоустройство Кременчуга".
До этого фигуры российского поэта снесли в Житомире и в Харькове. В обоих случаях власти заявили, что памятники будут храниться до принятия дальнейших решений.