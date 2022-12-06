"Целее будут". В Днепре памятники Пушкину, Ломоносову и Горькому перенесут в собачий приют – мэр

По его словам, местные власти неоднократно обращались в Министерство культуры и информационной политики Украины с просьбой определить объекты культурного наследия и исключить из их перечня памятники, связанные с бывшим СССР и страной-агрессором. Не получив ответа, горсовет принял решение о переносе.

"Исполком горсовета Днепра самостоятельно принял решение перенести памятники Пушкину, Ломоносову, Горькому и другим на территорию коммунального предприятия "Зооконтроль". Пусть пока постоят там. Целее будут", – написал Филатов.



Мэр опубликовал фото официального решения исполкома. Он отметил, что демонтаж скульптур начнется в ближайшие дни.

"Зооконтроль" – коммунальная организация, занимающаяся регистрацией домашних животных, контролем и адаптацией бродячих, а также утилизацией умерших.