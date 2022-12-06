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"Целее будут". В Днепре памятники Пушкину, Ломоносову и Горькому перенесут в собачий приют – мэр

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Демонтаж фигур начнется в ближайшие дни
Демонтаж фигур начнется в ближайшие дни
Фото: dnpr.com.ua

Исполнительный комитет Днепровского городского совета решил демонтировать установленные в городе памятники российскому поэту и писателю Александру Пушкину, поэту и ученому Михаилу Ломоносову и литератору Максиму Горькому. Об этом городской голова Борис Филатов 6 декабря сообщил в Facebook.

По его словам, местные власти неоднократно обращались в Министерство культуры и информационной политики Украины с просьбой определить объекты культурного наследия и исключить из их перечня памятники, связанные с бывшим СССР и страной-агрессором. Не получив ответа, горсовет принял решение о переносе.

"Исполком горсовета Днепра самостоятельно принял решение перенести памятники Пушкину, Ломоносову, Горькому и другим на территорию коммунального предприятия "Зооконтроль". Пусть пока постоят там. Целее будут", – написал Филатов.

Мэр опубликовал фото официального решения исполкома. Он отметил, что демонтаж скульптур начнется в ближайшие дни. 

"Зооконтроль" – коммунальная организация, занимающаяся регистрацией домашних животных, контролем и адаптацией бродячих, а также утилизацией умерших. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0roLkNYKbpSyxoTW8XsXPpBTthywNE3kjc5yEajzpCDBqGQP6hqTwvNx2tTNtT3jEl&id=100002157183088

Контекст:

21 ноября памятник Пушкину демонтировали в Кременчуге Полтавской области. Бюст, который стоял на бывшем бульваре Пушкина, а теперь бульваре Украинского Возрождения, убрали по решению горсовета, принятому 18 ноября, и переместили "на сохранение" в коммунальное предприятие "Благоустройство Кременчуга".

До этого фигуры российского поэта снесли в Житомире и в Харькове. В обоих случаях власти заявили, что памятники будут храниться до принятия дальнейших решений.

Теги: памятник, Борис Филатов, Днепр, поэт, Александр Пушкин, писатель, Министерство культуры и информационной политики
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