В Кременчуге демонтировали памятник Пушкину. Фоторепортаж
Фото: kremen.gov.ua
Фото: kremen.gov.ua
Фото: kremen.gov.ua
Фото: kremen.gov.ua
Фото: kremen.gov.ua
Фото: kremen.gov.ua
21 ноября в Кременчуге Полтавской области демонтировали памятник российскому поэту Александру Пушкину. Об этом сообщил
сайт горсовета. Бюст, который стоял на бывшем бульваре Пушкина, а теперь бульваре Украинского Возрождения, убрали по решению горсовета, принятому 18 ноября, и переместили "на сохранение" в коммунальное предприятие "Благоустройство Кременчуга". Фото процесса демонтажа памятника опубликовал горсовет.