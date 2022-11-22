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В Кременчуге демонтировали памятник Пушкину. Фоторепортаж

Сегодня 00.05
21 ноября в Кременчуге Полтавской области демонтировали памятник российскому поэту Александру Пушкину. Об этом сообщил сайт горсовета. Бюст, который стоял на бывшем бульваре Пушкина, а теперь бульваре Украинского Возрождения, убрали по решению горсовета, принятому 18 ноября, и переместили "на сохранение" в коммунальное предприятие "Благоустройство Кременчуга". Фото процесса демонтажа памятника опубликовал горсовет.
Теги: памятник, Кременчуг, горсовет, Полтавская область, Александр Пушкин, бюст, демонтаж
 

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