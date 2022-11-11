В Житомире рано утром демонтировали памятник Пушкину

СМИ отмечает, что демонтаж проходил в 5.00.

Видео демонтажа опубликовала пресс-служба горсовета. "Пушкин переехал", – отметили в подписи к ролику, не сообщая деталей.

Мэр города Сергей Сухомлин 9 ноября в Facebook рассказывал, что этот памятник сделан жителем Житомира скульптором Генрихом Олишкевичем. Поэтому, по мнению мэра, был вопрос – "сносить или не сносить?".

"Действительно, снимать нужно. Очень много упреков, что сейчас идет война, а мы воюем с памятниками. Все это так, но… Эти памятники – они же одинаковые. В свое время по всему Советскому Союзу они устанавливались Пушкину и другим выдающимся и военным деятелям Российской империи. Фактически империя при помощи искусства помечала свою территорию. Сегодня, прикрываясь всем этим, они делают то, что делают в Украине", – сказал он.

По словам Сухомлина, бронзовый бюст Пушкина планируют либо передать в краеведческий музей, либо предложить для обмена на украинских военнопленных, "если он так дорог "русскому миру". Помочь определиться с решением он попросил горожан. Пока, как пишет "Житомир.Info", памятник будет храниться в коммунальном предприятии "Специализированный комбинат коммунально-бытового обслуживания".