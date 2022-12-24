В Харькове убрали Пушкина из названия театра. Облсовет не принимал это решение несколько месяцев после начала войны

Об этом глава областной военной администрации Олег Синегубов сообщил в Telegram.

"Это решение – своевременное. Поздравляю коллектив театра, художников, активистов и всех небезразличных харьковчан и жителей области. Благодарен депутатскому корпусу за государственную позицию", – написал он.

"Суспільне" сообщает, что за переименование проголосовал 81 депутат, двое воздержались. Глава театра Елена Ткаченко в комментарии телеканалу сообщила, что театр готовит документы, необходимые для смены названия.

"Я взволнована этими событиями, которые сегодня произошли. Документы на новое название и устав надеемся в течение недели переделать, главное, чтобы система [регистрации] работала" , – сказала она.

Коллектив театра 1 марта решил убрать из названия слово "русский", однако это решение по законодательству должен был принять областной совет.

В последние месяцы депутаты областного совета несколько раз не одобряли переименование театра. Были разные предложения, в частности, убрать слово "русский", но оставить имя Пушкина.