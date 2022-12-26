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В Днепре демонтировали памятники Горькому и Чкалову

 
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В Днепре местные власти решили демонтировать около десятка знаковых памятников
В Днепре местные власти решили демонтировать около десятка знаковых памятников
Фото: radiosvoboda.org

В Днепре 26 декабря демонтировали памятники российскому писателю Максиму Горькому и советскому летчику Валерию Чкалову. Об этом сообщает корреспондент "Радіо Свобода".

Коммунальщики сняли памятники с постаментов с помощью спецтехники. Их будут хранить на территории одного из коммунальных предприятий.

Как отмечает "Радіо Свобода", ранее в Днепре местные власти решили демонтировать около десятка знаковых памятников, связанных с историей и культурой России или СССР.

В частности, 16 декабря в городе были сняты памятники Александру Пушкину и Володе Дубинину.

Контекст:

В Украине после открытого вторжения России 24 февраля начали массово отказываться от названий, связанных со страной-агрессором, в том числе переименовывать улицы, а также демонтировать памятники.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, памятник, культура, Днепр, власти
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