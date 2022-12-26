В Днепре демонтировали памятники Горькому и Чкалову

Коммунальщики сняли памятники с постаментов с помощью спецтехники. Их будут хранить на территории одного из коммунальных предприятий.
Как отмечает "Радіо Свобода", ранее в Днепре местные власти решили демонтировать около десятка знаковых памятников, связанных с историей и культурой России или СССР.
В частности, 16 декабря в городе были сняты памятники Александру Пушкину и Володе Дубинину.
В Украине после открытого вторжения России 24 февраля начали массово отказываться от названий, связанных со страной-агрессором, в том числе переименовывать улицы, а также демонтировать памятники.