В Днепре демонтировали памятники Горькому и Чкалову

В Днепре местные власти решили демонтировать около десятка знаковых памятников Фото: radiosvoboda.org

Коммунальщики сняли памятники с постаментов с помощью спецтехники. Их будут хранить на территории одного из коммунальных предприятий.

Как отмечает "Радіо Свобода", ранее в Днепре местные власти решили демонтировать около десятка знаковых памятников, связанных с историей и культурой России или СССР.

В частности, 16 декабря в городе были сняты памятники Александру Пушкину и Володе Дубинину.

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