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ОБЩЕСТВО

В Хмельницкой области сносят памятник российскому писателю Островскому. СМИ пишут, что за это уже угрожают

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Демонтаж начали 30 ноября
Демонтаж начали 30 ноября
Скриншот: Сергій Гамалій/ Хмельницька ОДА (ОВА) / Telegrаm

С площади в городе Шепетовка Хмельницкой области убирают памятник российскому писателю Николаю Островскому, который помогал устанавливать в Украине коммунистический режим. Это следует из сообщения главы областной военной администрации Сергея Гамалия в Telegrаm 1 декабря.

Он показал фото и видео со снятой головой памятника.

"Как очищаем площадь перед шепетовским музеем, так очистим всю Украину от тоталитарного наследия", – написал Гамалий.

Shepetivka.com.ua сообщала 30 ноября о начале демонтажа памятника по решению, которое было принято в июне.

"Длительная отсрочка была обусловлена тем, что монумент принадлежал к памятникам местного значения, поэтому на его снос необходимо было получить разрешение", – объяснили местные журналисты.

Они отмечают, что в Шепетовке Островский как советский идеолог в 20-е годы занимал должность секретаря окружкома комсомола. Позже в городе открыли музей имени Островского и установили в его честь памятник.

После начала демонтажа в Шепетовке уже "активизировались местные коллаборанты", пишет Shepetivka.com.ua. Такой вывод издание сделало после появления надписи на заборе: "За Островского ответите".

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: памятник, Шепетовка, Хмельницкая область, писатель, демонтаж
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