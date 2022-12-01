В Хмельницкой области сносят памятник российскому писателю Островскому. СМИ пишут, что за это уже угрожают

Он показал фото и видео со снятой головой памятника.

"Как очищаем площадь перед шепетовским музеем, так очистим всю Украину от тоталитарного наследия", – написал Гамалий.

Shepetivka.com.ua сообщала 30 ноября о начале демонтажа памятника по решению, которое было принято в июне.

"Длительная отсрочка была обусловлена тем, что монумент принадлежал к памятникам местного значения, поэтому на его снос необходимо было получить разрешение", – объяснили местные журналисты.

Они отмечают, что в Шепетовке Островский как советский идеолог в 20-е годы занимал должность секретаря окружкома комсомола. Позже в городе открыли музей имени Островского и установили в его честь памятник.

После начала демонтажа в Шепетовке уже "активизировались местные коллаборанты", пишет Shepetivka.com.ua. Такой вывод издание сделало после появления надписи на заборе: "За Островского ответите".