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17 ноября, 2022
 
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С улыбкой и жестом победы. Вдова Кернеса показала, какой памятник установят ему на могиле

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Кернес умер 17 декабря 2020 года
Кернес умер 17 декабря 2020 года
Фото: Oksanag2406/ Instagram

Вдова бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса Оксана Гайсинская 16 ноября в своем Instagram
показала, как будет выглядеть памятник ее мужу на кладбище.

Скульптура будет выполнена в полный рост. 

"Сейчас отливают из бронзы на базе этого эскиза и установят на могиле Геннадия", – написала Гайсинская.

Скриншот: oksanag2406 / Instagram
Скриншот: oksanag2406 / Instagram

Скриншот: Oksanag2406 / Instagram
Скриншот: Oksanag2406 / Instagram

Контекст:

Кернес занимал должность мэра Харькова с 2010 года. На местных выборах, которые состоялись 25 октября 2020 года, он был переизбран вновь, набрав 60,34% голосов избирателей. Кернеса объявили мэром Харькова без принесения присяги (в это время он лечился в Германии).

В ночь на 17 декабря 2020-го он скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Сын Кернеса Даниил рассказал, что после ранения, которое харьковский градоначальник получил в 2014 году, у него слабое легкое – его тогда "прошила" пуля. С этим было связано тяжелое течение болезни.

23 августа 2021 года в Харькове открыли памятную доску в честь Кернеса, она установлена на здании мэрии. 

Теги: Харьков, Геннадий Кернес, смерть
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