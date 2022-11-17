С улыбкой и жестом победы. Вдова Кернеса показала, какой памятник установят ему на могиле

Скульптура будет выполнена в полный рост.

"Сейчас отливают из бронзы на базе этого эскиза и установят на могиле Геннадия", – написала Гайсинская.

Контекст:

Кернес занимал должность мэра Харькова с 2010 года. На местных выборах, которые состоялись 25 октября 2020 года, он был переизбран вновь, набрав 60,34% голосов избирателей. Кернеса объявили мэром Харькова без принесения присяги (в это время он лечился в Германии).

В ночь на 17 декабря 2020-го он скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Сын Кернеса Даниил рассказал, что после ранения, которое харьковский градоначальник получил в 2014 году, у него слабое легкое – его тогда "прошила" пуля. С этим было связано тяжелое течение болезни.

23 августа 2021 года в Харькове открыли памятную доску в честь Кернеса, она установлена на здании мэрии.