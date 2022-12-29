В Одессе демонтировали памятник Екатерине II. На постаменте установили флаг Украины

"Сегодня произошло действительно историческое событие. Наконец памятник российской императрице Екатерине в Одессе был демонтирован. Спасибо жителям Одессы, выразившим свою позицию, что российскому имперскому наследию не место в современной, правовой, демократической Украине", – написал Марченко.
Он также выразил благодарность депутатам Одесского городского совета "за то, что приняли верное решение".
"Каждый, кто присоединился к этому процессу, показал, что когда мы объединены общей целью, то обязательно ее достигаем. Одесская область имеет богатую историю, культуру и национальное наследие, и сегодня мы творим нашу историю вместе. Слава Украине!" – подчеркнул глава ОВА.
После демонтажа памятника на постаменте установили флаг Украины. Фото с места опубликовал нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.
Помимо этого, власти Одессы сообщили о демонтаже памятника российскому полководцу Александру Суворову.
"Монумент будет передан в Одесский художественный музей для его временного хранения", – говорится в сообщении.
Работы по демонтажу памятника Екатерине II начались утром 28 декабря – сначала коммунальщики демонтировали деревянную ограду, которая закрывала памятник во всю его высоту с начала ноября. Поздно вечером они приступили к демонтажу самого скульптурного ансамбля.
Осенью в Одессе на платформе "Социально активный гражданин" проводили опрос относительно дальнейшей судьбы памятника, большинство одесситов высказались за его демонтаж. 24 ноября снос памятника согласовал исполком, а через несколько дней решение утвердила сессия горсовета.
Памятники Екатерине II и Суворову будут храниться в Одесском национальном художественном музее в разобранном состоянии, после их чего перенесут в парк, где будет создана композиция, посвященная имперскому и советскому прошлому Одессы.
Памятник Екатерине II в Одессе находится в историческом центре города, на Екатерининской площади. Он был установлен в 1900 году. После революции 1917 года памятник снесли, остатки бронзовых скульптур хранились в краеведческом музее города, в 2007-м в ходе реставрации площади монумент вернули на прежнее место.
Официальное название – "Памятник основателям Одессы" (у ног статуи императрицы стояли скульптуры адмирала Хосе де Рибаса, инженера Франсуа де Волана и князей Григория Потемкина и Платона Зубова). С названием связан один из мифов об Одессе, выгодный РФ. Как объясняют местные историки, Екатерина ІІ не имеет никакого отношения к основанию города и ни разу там не была (детально об истории памятника и мифах – в материале "ГОРДОН").
Как отмечает "Думская", фигура императрицы не имеет художественной ценности, ее отлили в 2007 году. Статуи ее фаворитов – экспонаты, которые находятся на балансе Одесского городского музея личных коллекций имени Александра Блещунова. Памятник Суворову – копия монумента, который был создан скульптором Борисом Эдуардсом в 1913 году и стоял в Измаиле Одесской области (его демонтировали 1 декабря).
РФ продолжает эксплуатировать миф об "основательнице". В частности, подобное заявление 27 октября сделал президент РФ Владимир Путин. "Одесса – действительно один из красивейших городов мира. Как известно, Одесса была основана Екатериной II и даже крайние националисты не решаются снести памятник основательнице города. Одесса может быть и яблоком раздора, и символом разрешения конфликтов, и символом нахождения какого-то решения всего, что сейчас происходит", – сказал он, цитирует РБК.