В Одессе демонтировали памятник Екатерине II. На постаменте установили флаг Украины

"Сегодня произошло действительно историческое событие. Наконец памятник российской императрице Екатерине в Одессе был демонтирован. Спасибо жителям Одессы, выразившим свою позицию, что российскому имперскому наследию не место в современной, правовой, демократической Украине", – написал Марченко.

Он также выразил благодарность депутатам Одесского городского совета "за то, что приняли верное решение".

"Каждый, кто присоединился к этому процессу, показал, что когда мы объединены общей целью, то обязательно ее достигаем. Одесская область имеет богатую историю, культуру и национальное наследие, и сегодня мы творим нашу историю вместе. Слава Украине!" – подчеркнул глава ОВА.

После демонтажа памятника на постаменте установили флаг Украины. Фото с места опубликовал нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Помимо этого, власти Одессы сообщили о демонтаже памятника российскому полководцу Александру Суворову.

"Монумент будет передан в Одесский художественный музей для его временного хранения", – говорится в сообщении.

Работы по демонтажу памятника Екатерине II начались утром 28 декабря – сначала коммунальщики демонтировали деревянную ограду, которая закрывала памятник во всю его высоту с начала ноября. Поздно вечером они приступили к демонтажу самого скульптурного ансамбля.

Осенью в Одессе на платформе "Социально активный гражданин" проводили опрос относительно дальнейшей судьбы памятника, большинство одесситов высказались за его демонтаж. 24 ноября снос памятника согласовал исполком, а через несколько дней решение утвердила сессия горсовета.

Памятники Екатерине II и Суворову будут храниться в Одесском национальном художественном музее в разобранном состоянии, после их чего перенесут в парк, где будет создана композиция, посвященная имперскому и советскому прошлому Одессы.