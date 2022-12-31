Посольство Японии возмущено атакой на Киев, в результате которой был ранен японский журналист

"Посольство Японии глубоко возмущено повторным массированным нападением на гражданское население и гражданские объекты в Украине в канун Нового года, что привело к гибели и ранению мирных людей, в частности японского журналиста", – заявили в посольстве.
В результате ракетной атаки по Киеве было ранено 22 человека, один из них – журналист из Японии Ватару Секита, его госпитализировали.
Видео госпитализации журналиста опубликовал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в Telegram.
Днем 31 декабря по всей Украине была объявлена воздушная тревога – россияне запустили ракеты.
Были зафиксированы попадания в нескольких областях, есть пострадавшие. В Киеве обломки ракеты повредили гостиницу и дворец "Украина", а также частный дом в Протасовом Яру. По данным мэра столицы Виталия Кличко, погиб пожилой мужчина, ранены 22 человека, среди них японский журналист.
В Хмельницком зафиксированы прилеты, ранены семь человек, часть города обесточена.
В Запорожье в результате удара ракеты ранены четыре человека, в том числе 14-летняя девочка.
В Николаеве ранены шесть человек. В месте прилета начался пожар, сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Мэр города Александр Сенкевич рассказал, что в результате атаки полностью разрушены два дома и повреждены еще 13: побиты окна, двери и крыши.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что Россия выпустила по Украине более 20 ракет, сбиты 12.