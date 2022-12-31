Посольство Японии возмущено атакой на Киев, в результате которой был ранен японский журналист

В результате ракетной атаки по Киеве был ранен журналист из Японии Фото: Pravda Gerashchenko / Telegram

"Посольство Японии глубоко возмущено повторным массированным нападением на гражданское население и гражданские объекты в Украине в канун Нового года, что привело к гибели и ранению мирных людей, в частности японского журналиста", – заявили в посольстве.

В результате ракетной атаки по Киеве было ранено 22 человека, один из них – журналист из Японии Ватару Секита, его госпитализировали.

Видео госпитализации журналиста опубликовал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в Telegram.