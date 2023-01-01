В помещениях школы и роддома Первомайска лечатся более 250 оккупантов, получивших ранения в боях с ВСУ – Генштаб

Оккупанты обустроили госпитали и лечат раненых военных в помещениях школы и роддома в Первомайске, отметили в Генштабе ВСУ Фото: ria-m.tv (иллюстративное)

Об этом 1 января в Facebook проинформировал Генштаб ВСУ.

"В городе Первомайск Алчевского района Луганской области в помещении местной школы оккупанты развернули "полевой госпиталь" и лечат около 100 военнослужащих оккупационных войск, – говорится в сообщении. – Кроме того, в помещении местного роддома, обустроенного под военный госпиталь, проходят лечение более 150 раненых наемников ЧВК "Вагнер".

26 декабря 2022 года в Генштабе ВСУ проинформировали, что в Беловодске и Первомайске Луганской области лечатся до 600 оккупантов, половина из них получила ранения в районе Бахмута Донецкой области.

В Луганской ОВА сообщили 27 декабря, что россияне превратили Первомайский лицей в госпиталь и свозят туда раненых под Бахмутом.

По данным Генштаба, за последнюю неделю в больницу города Беловодск Луганской области доставили около 350 раненых российских военных.

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