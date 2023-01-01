В помещениях школы и роддома Первомайска лечатся более 250 оккупантов, получивших ранения в боях с ВСУ – Генштаб

Об этом 1 января в Facebook проинформировал Генштаб ВСУ.
"В городе Первомайск Алчевского района Луганской области в помещении местной школы оккупанты развернули "полевой госпиталь" и лечат около 100 военнослужащих оккупационных войск, – говорится в сообщении. – Кроме того, в помещении местного роддома, обустроенного под военный госпиталь, проходят лечение более 150 раненых наемников ЧВК "Вагнер".
26 декабря 2022 года в Генштабе ВСУ проинформировали, что в Беловодске и Первомайске Луганской области лечатся до 600 оккупантов, половина из них получила ранения в районе Бахмута Донецкой области.
В Луганской ОВА сообщили 27 декабря, что россияне превратили Первомайский лицей в госпиталь и свозят туда раненых под Бахмутом.
По данным Генштаба, за последнюю неделю в больницу города Беловодск Луганской области доставили около 350 раненых российских военных.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
28 октября 2022 года глава Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщал, что ВСУ каждый день продвигаются в области на один – три километра. По состоянию на 4 декабря в Луганской области было деоккупировано 13 населенных пунктов, сообщал Гайдай.
В украинской разведке заявляли, что единственное место, где Россия еще пытается наступать, – это Бахмут, но безуспешно.
По данным Генштаба ВСУ на 1 января, общее число потерь РФ в личном составе за время вторжения в Украину достигло 106 720 человек.