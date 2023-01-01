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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В помещениях школы и роддома Первомайска лечатся более 250 оккупантов, получивших ранения в боях с ВСУ – Генштаб

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Оккупанты обустроили госпитали и лечат раненых военных в помещениях школы и роддома в Первомайске, отметили в Генштабе ВСУ
Оккупанты обустроили госпитали и лечат раненых военных в помещениях школы и роддома в Первомайске, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: ria-m.tv (иллюстративное)

Российские оккупанты продолжают использовать гражданские учреждения Украины для лечения военных.

Об этом 1 января в Facebook проинформировал Генштаб ВСУ.

"В городе Первомайск Алчевского района Луганской области в помещении местной школы оккупанты развернули "полевой госпиталь" и лечат около 100 военнослужащих оккупационных войск, – говорится в сообщении. – Кроме того, в помещении местного роддома, обустроенного под военный госпиталь, проходят лечение более 150 раненых наемников ЧВК "Вагнер".

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0PBa71F1fod9KDxym3kb6EW9j1kh6Gc2hM11qSuFtf8NhQeDfFLKPupq27DeoD4gul

26 декабря 2022 года в Генштабе ВСУ проинформировали, что в Беловодске и Первомайске Луганской области лечатся до 600 оккупантов, половина из них получила ранения в районе Бахмута Донецкой области.

В Луганской ОВА сообщили 27 декабря, что россияне превратили Первомайский лицей в госпиталь и свозят туда раненых под Бахмутом.

По данным Генштаба, за последнюю неделю в больницу города Беловодск Луганской области доставили около 350 раненых российских военных.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

28 октября 2022 года глава Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщал, что ВСУ каждый день продвигаются в области на один – три километра. По состоянию на 4 декабря в Луганской области было деоккупировано 13 населенных пунктов, сообщал Гайдай.

В украинской разведке заявляли, что единственное место, где Россия еще пытается наступать, – это Бахмут, но безуспешно.

По данным Генштаба ВСУ на 1 января, общее число потерь РФ в личном составе за время вторжения в Украину достигло 106 720 человек.

Теги: Россия, Украина, Луганская область, Генштаб ВСУ, оккупация, Первомайск, Алчевск, раненые, роддом, госпиталь, война России против Украины, Вагнер, школы, ЧВК, потери армии России, российские оккупанты
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