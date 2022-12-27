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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне превратили Первомайский лицей в госпиталь и свозят туда раненных под Бахмутом – Луганская ОВА

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Интенсивные бои в районе Бахмута ведутся с июня
Интенсивные бои в районе Бахмута ведутся с июня
Фото: depositphotos.com

Российские оккупанты превратили Первомайский лицей в Луганской области в еще один госпиталь. Туда свозят раненых из-под Бахмута Донецкой области. Об этом сообщили в Луганской ОВА.

"Уже неоднократно сообщалось о перегрузке больниц в Первомайске. Выход найден – раненых боевиков из-под Бахмута доставляют в многопрофильный лицей, который с недавних пор называется "военным госпиталем" – так тоже сейчас пытаются спасти три сотни оккупантов", – говорится в сообщении.

Контекст:

В районе Бахмута "горячее всего, больнее всего", говорил президент Украины Владимир Зеленский 3 декабря. 9 декабря он сообщил, что оккупанты фактически разрушили Бахмут, превратив его в выжженные руины.

Интенсивные бои в районе Бахмута ведутся с июня, но линия фронта проходила в основном на открытой местности вокруг восточных подступов к городу, отметили в британской разведке 22 декабря. Британские военные считают, что российская пехота могла закрепиться в восточных промышленных районах Бахмута, а время от времени продвигается в жилые районы. По их мнению, оккупанты в городских боях вряд ли смогут достичь успеха.

Бахмутское направление остается самым кровавым, жестоким и тяжелым, это "ключевая точка решения этой войны", считает спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. По его словам, украинцы ведут оборону в районе Бахмута в очень тяжелых условиях, но контролируют там ситуацию.

Генеральный штаб ВСУ в конце декабря отмечал, что противник сосредоточивает усилия на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях в Донецкой области.

Скорость продвижения российских войск в районе Бахмута замедлилась в последние дни, сообщил американский Институт исследования войны (ISW) 25 декабря.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, военные, Первомайск, боевики, больница, госпиталь, война России против Украины, Бахмут, больницы, российские оккупанты
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