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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Больница в Луганской области за неделю приняла 350 раненых оккупантов – Генштаб ВСУ

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30 декабря 2022 года в Запорожской области потери россиян составили до 160 раненых оккупантов
30 декабря 2022 года в Запорожской области потери россиян составили до 160 раненых оккупантов
Фото: depositphotos.com

За последнюю неделю в больницу города Беловодск Луганской области доставили около 350 раненых российских военных. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в Facebook

"Противник продолжает терять живую силу. В течение последней недели только в городскую больницу Беловодска Луганской области доставлено около 350 раненых военнослужащих захватчиков", – говорится в сообщении.

В Генштабе также сообщили, что 30 декабря прошлого года в Запорожской области потери россиян составили до 160 раненых оккупантов, уничтожено 10 единиц военной техники разных типов. Информация о ликвидированных захватчиках пока уточняется.

В районе населенного пункта Лиман Второй Харьковской области россияне ужесточили контрразведывательные меры – ищут проукраинско настроенное население, сообщили в ведомстве.

Также сообщается, что авиация Сил обороны Украины нанесла удары по району сосредоточения армии РФ и по позиции ее зенитно-ракетного комплекса, украинские ракетчики и артиллеристы поразили пункт управления, четыре района сосредоточения живой силы, а также пункт управления БПЛА оккупантов.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02tVeJDiS2TrWYUkUPbFtuHh3BwZk9E3rM3YvUeGVLrGJmaNLJynbuAnZvG4hbaZ38l

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, война, Генштаб ВСУ, военные, авиация, Лиман, Беловодск, раненые, больница, артиллерия, вторжение, ВСУ, война России против Украины, военнослужащий, население, потери, россияне
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