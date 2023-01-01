Больница в Луганской области за неделю приняла 350 раненых оккупантов – Генштаб ВСУ

30 декабря 2022 года в Запорожской области потери россиян составили до 160 раненых оккупантов Фото: depositphotos.com

"Противник продолжает терять живую силу. В течение последней недели только в городскую больницу Беловодска Луганской области доставлено около 350 раненых военнослужащих захватчиков", – говорится в сообщении.

В Генштабе также сообщили, что 30 декабря прошлого года в Запорожской области потери россиян составили до 160 раненых оккупантов, уничтожено 10 единиц военной техники разных типов. Информация о ликвидированных захватчиках пока уточняется.

В районе населенного пункта Лиман Второй Харьковской области россияне ужесточили контрразведывательные меры – ищут проукраинско настроенное население, сообщили в ведомстве.

Также сообщается, что авиация Сил обороны Украины нанесла удары по району сосредоточения армии РФ и по позиции ее зенитно-ракетного комплекса, украинские ракетчики и артиллеристы поразили пункт управления, четыре района сосредоточения живой силы, а также пункт управления БПЛА оккупантов.