За сутки ВСУ сбили 13 иранских беспилотников и отбили атаки россиян у девяти населенных пунктов – Генштаб ВСУ

В результате атак пострадала гражданская инфраструктура Черниговской, Сумской, Киевской, Хмельницкой, Донецкой, Запорожской, Николаевской и Херсонской областей. Информация о жертвах среди гражданского населения уточняется.

Кроме того, россияне запустили 13 иранских ударных БПЛА Shahed-136,. Все они уничтожены силами обороны Украины.

Также за минувшие сутки ВСУ отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Площанка и Белогоровка Луганской области и Соледар, Бахмутское, Бахмут, Озаряновка, Марьинка и Победа в Донецкой области.

Войска РФ вели огонь на северском, слобожанском, купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском, новопавловском, запорожском и херсонском направлениях.