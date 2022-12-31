Несколько ракет могли упасть на территорию России – Генштаб ВСУ проверяет информацию

Часть российских ракет, возможно, не долетела до Украины Фото: ASTRA / Telegram

Сообщается, что в период с 12.40 до 14.30 противник нанес массированный ракетный удар по территории Украины, по предварительным данным, всего было совершено около 20 пусков ракет.

В Генеральном штабе отметили, что проверяют информацию об упавших в России ракетах.

Во время ракетной атаки на Украину 31 декабря в селе Линево Жирновского района Волгоградской области РФ упал "неизвестный объект" и повредил два жилых дома. Об этом сообщили местные власти.