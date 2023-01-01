"Военная ситуация там не катастрофическая". Для Украины хорошо, что РФ "вцепилась именно в Бахмут", сказал Буданов

Он отметил, что причины его поездки в Бахмут "не такие и тайные, как, возможно, кажется".
"Там находится наше подразделение спецназначения. Я приехал поддержать парней, наградить тех, кто имеет особые заслуги в вопросе уничтожения оккупантов. Наградили, поддержали, послушали, какие проблемные вопросы, какое их видение, как улучшить ситуацию. Сделали выводы", – рассказал Буданов.
По словам начальника ГУР, после поездки в Бахмут он встретился с командующим оперативно-стратегическим управлением войск "Хортица" генералом Александром Сырским.
"Обсудили с ним эти все вопросы, – добавил он. – В принципе, военная ситуация там не катастрофическая. Мое впечатление: там катастрофа – сам город. Я много раз был в Бахмуте еще до начала войны, в военный период после 2014 года. В моем понимании, этот город больше как город не существует. Определенные районы восстановлению не подлежат. Я не строитель, но... город легче делать с нуля, чем восстанавливать. Оккупанты разрушили, сделали непригодным для жизни целый город, очередной город".
Ведущий отметил, что "россияне вцепились именно в этот участок" фронта.
"Это же отлично. Это абсолютно хорошо. Они несут там огромные потери. Вы же, наверное, видели в интернете эти ролики: эти поля трупов, когда труп на труп кладут как мешок с песком. Это реально правда", – отреагировал начальник ГУР.
Бахмутское направление остается самым кровавым, жестоким и тяжелым, это "ключевая точка решения этой войны" – об этом заявлял спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. По его словам, украинцы ведут оборону в районе Бахмута в очень тяжелых условиях, но контролируют там ситуацию.
Интенсивные бои в районе Бахмута ведутся с июня, но линия фронта проходила в основном на открытой местности вокруг восточных подступов к городу, отметили в британской разведке 22 декабря. Британские военные считают, что российская пехота могла закрепиться в восточных промышленных районах Бахмута, а время от времени продвигается в жилые районы. По их мнению, оккупанты в городских боях вряд ли смогут достичь успеха.
Генеральный штаб ВСУ в конце декабря отмечал, что противник сосредоточивает усилия на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях в Донецкой области.
Скорость продвижения российских войск в районе Бахмута замедлилась в последние дни, сообщил американский Институт исследования войны 25 декабря.
О визите Буданова в город в ГУР сообщали 28 декабря.