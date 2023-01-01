"Военная ситуация там не катастрофическая". Для Украины хорошо, что РФ "вцепилась именно в Бахмут", сказал Буданов

Буданов: Это абсолютно хорошо. Они несут там огромные потери Фото: Головне управління розвідки МО України / Facebook

Он отметил, что причины его поездки в Бахмут "не такие и тайные, как, возможно, кажется".

"Там находится наше подразделение спецназначения. Я приехал поддержать парней, наградить тех, кто имеет особые заслуги в вопросе уничтожения оккупантов. Наградили, поддержали, послушали, какие проблемные вопросы, какое их видение, как улучшить ситуацию. Сделали выводы", – рассказал Буданов.

По словам начальника ГУР, после поездки в Бахмут он встретился с командующим оперативно-стратегическим управлением войск "Хортица" генералом Александром Сырским.

"Обсудили с ним эти все вопросы, – добавил он. – В принципе, военная ситуация там не катастрофическая. Мое впечатление: там катастрофа – сам город. Я много раз был в Бахмуте еще до начала войны, в военный период после 2014 года. В моем понимании, этот город больше как город не существует. Определенные районы восстановлению не подлежат. Я не строитель, но... город легче делать с нуля, чем восстанавливать. Оккупанты разрушили, сделали непригодным для жизни целый город, очередной город".

Ведущий отметил, что "россияне вцепились именно в этот участок" фронта.

"Это же отлично. Это абсолютно хорошо. Они несут там огромные потери. Вы же, наверное, видели в интернете эти ролики: эти поля трупов, когда труп на труп кладут как мешок с песком. Это реально правда", – отреагировал начальник ГУР.