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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кличко встретил Новый год вместе с защитниками в Бахмуте

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Виталий Кличко: Поехал поддержать, поблагодарить, отвезти помощь снаряжением. И подарить небольшую культурную программу для поддержания боевого духа
Виталий Кличко: Поехал поддержать, поблагодарить, отвезти помощь снаряжением. И подарить небольшую культурную программу для поддержания боевого духа
Фото: Віталій Кличко / Telegram

Мэр Киева Виталий Кличко приехал в Бахмут по приглашению военных и встречал Новый год вместе с ними. Видео и поздравление из Бахмута Кличко опубликовал в своем Telegram-канале.

"Наши воины защищают украинцев днем и ночью, в будни и по праздникам, в дождь и снег. И встречают Новый год в боевых условиях. Уставшие, с желанием выспаться, обнять в праздники близких, от которых они далеко. Но – несокрушимые и решительные. Бойцы пригласили меня встретить Новый год с ними. Так что поехал поддержать, поблагодарить, отвезти помощь снаряжением. И подарить небольшую культурную программу для поддержания боевого духа", – сообщил Кличко.

Также он рассказал о военных, с которыми праздновал Новый год.

"Четвертая бригада Национальной гвардии Украины, батальон "Свобода". Бахмут. Ребята, которые защищают нашу Украину каждый день, отстаивая нашу территориальную целостность, независимость и мир каждого из украинцев. И сделают все для того, чтобы следующий год, 2023 год, был годом мира. Чтобы каждый, кто пришел с оружием, покинул нашу территорию вперед ногами. Слава Украине!" – заявил мэр столицы.

Контекст:

Бахмутское направление остается самым кровавым, жестоким и тяжелым, это "ключевая точка решения этой войны" – об этом заявлял спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. По его словам, украинцы ведут оборону в районе Бахмута в очень тяжелых условиях, но контролируют там ситуацию.

Интенсивные бои в районе Бахмута ведутся с июня, но линия фронта проходила в основном на открытой местности вокруг восточных подступов к городу, отметили в британской разведке 22 декабря. Британские военные считают, что российская пехота могла закрепиться в восточных промышленных районах Бахмута, а время от времени продвигается в жилые районы. По их мнению, оккупанты в городских боях вряд ли смогут достичь успеха.

Генеральный штаб ВСУ в конце декабря отмечал, что противник сосредоточивает усилия на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях в Донецкой области.

Скорость продвижения российских войск в районе Бахмута замедлилась в последние дни, сообщил американский Институт исследования войны 25 декабря.

Теги: Виталий Кличко, Новый год, Донецкая область, военные, праздники, помощь, ВСУ, война России против Украины, Бахмут, поздравление
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