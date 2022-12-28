В боях под Бахмутом погиб известный тренер-реабилитолог, сотрудничавший с "Динамо"

Тимченко, по информации столичного клуба, погиб 20 декабря.
"Олег много лет сотрудничал с игроками и персоналом киевского "Динамо". Он был настоящим патриотом Украины, профессионалом своего дела", – сказано в сообщении пресс-службы.
Футбольный клуб "Динамо" выразил соболезнования родным и близким погибшего.
"Мы искренне скорбим вместе с вами. Вечная память Герою, который отдал жизнь за нашу страну", – говорится в некрологе.
В районе Бахмута "горячее всего, больнее всего", говорил президент Украины Владимир Зеленский 3 декабря. 9 декабря он сообщил, что оккупанты фактически разрушили Бахмут, превратив его в выжженные руины.
Интенсивные бои в районе Бахмута ведутся с июня, но линия фронта проходила в основном на открытой местности вокруг восточных подступов к городу, отметили в британской разведке 22 декабря. Британские военные считают, что российская пехота могла закрепиться в восточных промышленных районах Бахмута, а время от времени продвигается в жилые районы. По их мнению, оккупанты в городских боях вряд ли смогут достичь успеха.
Бахмутское направление остается самым кровавым, жестоким и тяжелым, это "ключевая точка решения этой войны", считает спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. По его словам, украинцы ведут оборону в районе Бахмута в очень тяжелых условиях, но контролируют там ситуацию.
Генеральный штаб ВСУ в конце декабря отмечал, что противник сосредоточивает усилия на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях в Донецкой области.
Скорость продвижения российских войск в районе Бахмута замедлилась в последние дни, сообщил американский Институт исследования войны 25 декабря.