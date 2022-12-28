В боях под Бахмутом погиб известный тренер-реабилитолог, сотрудничавший с "Динамо"

Тимченко был известным специалистом, помогал восстанавливаться в том числе игрокам "Динамо" Фото: FC Dynamo Kyiv official / Instagram

Тимченко, по информации столичного клуба, погиб 20 декабря.

"Олег много лет сотрудничал с игроками и персоналом киевского "Динамо". Он был настоящим патриотом Украины, профессионалом своего дела", – сказано в сообщении пресс-службы.

Футбольный клуб "Динамо" выразил соболезнования родным и близким погибшего.

"Мы искренне скорбим вместе с вами. Вечная память Герою, который отдал жизнь за нашу страну", – говорится в некрологе.