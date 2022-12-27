"Без его "Пусть все у вас будет хорошо" не начинался новый день". В боях под Бахмутом погиб херсонский журналист и ведущий Антон Коломиец

Коломиец окончил Херсонский государственный университет, работал на местных телеканалах.
"Антон отличался всегда позитивным настроением и особенной любовью к украинской культуре. После начала полномасштабного вторжения он, не колеблясь, встал на защиту родной земли", – написал Янушевич.
У Коломийца остались жена и два маленьких сына.
О смерти журналиста также сообщил в Facebook Нацсовет Украины по телерадиовещанию. Там рассказали, что Коломиец получил профессию режиссера телевидения и работал на телеканале "Скифия", который впоследствии стал херсонским филиалом "Суспільного".
"Шесть лет подряд вел прогноз погоды на телеканале, каждое утро одаряя херсонцев хорошим настроением. Был также режиссером прямых эфиров", – говорится в сообщении.
Коллега журналиста Елена Юдина опубликовала в Facebook реквизиты карточки жены Коломийца, призвав поддержать его семью.
"Прощай, мой режиссер! Горжусь тобой и нашим знакомством... Антон был одним из них, он встал на защиту нашей страны, нашей Херсонщины, где его хорошо знали и любили, потому что без его прогнозов погоды шесть лет подряд из дома не выходил ни один херсонец, без его традиционного "И пусть все у вас будет хорошо" не начинался новый день. Эфиры с ним были "заряжены на позитив", улыбка не сходила с лица ни его, ни ведущих, ни гостей", – написала Юдина.
По ее словам, Коломиец всегда был "с Украиной в сердце", с гордостью носил вышиванки и пел украинские песни, ценил все украинское.
а
По данным Национального союза журналистов Украины на начало ноября, в Украине за время полномасштабной войны погибли 43 сотрудника медийной сферы. Восемь из них погибли при выполнении профессиональных обязанностей, восемь – стали гражданскими жертвами, 22 погибли во время военной службы, на которую поступили для защиты Украины.