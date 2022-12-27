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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Без его "Пусть все у вас будет хорошо" не начинался новый день". В боях под Бахмутом погиб херсонский журналист и ведущий Антон Коломиец

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Эфиры с Коломийцем всегда были "заряжены на позитив", пишут его коллеги
Эфиры с Коломийцем всегда были "заряжены на позитив", пишут его коллеги
Фото: Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення / Facebook

В боях с российскими оккупантами на бахмутском направлении погиб херсонский журналист, режиссер телевидения Антон Коломиец, ему было 34 года. Об этом сообщил 26 декабря глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

Коломиец окончил Херсонский государственный университет, работал на местных телеканалах.

"Антон отличался всегда позитивным настроением и особенной любовью к украинской культуре. После начала полномасштабного вторжения он, не колеблясь, встал на защиту родной земли",  написал Янушевич.

У Коломийца остались жена и два маленьких сына.

О смерти журналиста также сообщил в Facebook Нацсовет Украины по телерадиовещанию. Там рассказали, что Коломиец получил профессию режиссера телевидения и работал на телеканале "Скифия", который впоследствии стал херсонским филиалом "Суспільного".

"Шесть лет подряд вел прогноз погоды на телеканале, каждое утро одаряя херсонцев хорошим настроением. Был также режиссером прямых эфиров",  –  говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/Nacrada/posts/pfbid0KEE7dkx9WbVuqb5ypjfQtCSLzDr8PTaLSJwLe5mQPe52WAd9QSBnnpba3mDKBCJKl

Коллега журналиста Елена Юдина опубликовала в Facebook реквизиты карточки жены Коломийца, призвав поддержать его семью.

"Прощай, мой режиссер! Горжусь тобой и нашим знакомством... Антон был одним из них, он встал на защиту нашей страны, нашей Херсонщины, где его хорошо знали и любили, потому что без его прогнозов погоды шесть лет подряд из дома не выходил ни один херсонец, без его традиционного "И пусть все у вас будет хорошо" не начинался новый день. Эфиры с ним были "заряжены на позитив", улыбка не сходила с лица ни его, ни ведущих, ни гостей", – написала Юдина. 

По ее словам, Коломиец всегда был "с Украиной в сердце", с гордостью носил вышиванки и пел украинские песни, ценил все украинское.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02PT9q6btB2uHYRw3Go3sdrAJBDwpHryW8GyuBzpqMdRz97qx8JKGF3jx6PrnTf46l&id=100017447550455

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Контекст:

По данным Национального союза журналистов Украины на начало ноября, в Украине за время полномасштабной войны погибли 43 сотрудника медийной сферы. Восемь из них погибли при выполнении профессиональных обязанностей, восемь  стали гражданскими жертвами, 22 погибли во время военной службы, на которую поступили для защиты Украины.

Теги: телевидение, Херсон, Донецкая область, Херсонская область, Нацсовет, некролог, общественное телевидение, журналисты, война России против Украины, Бахмут, прогноз погоды, Ярослав Янушевич
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