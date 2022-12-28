На бахмутском и авдеевском направлениях оккупанты ведут наступательные действия, на лиманском пытаются улучшить тактическое положение – Генштаб

"Враг продолжает вести наступательные действия на бахмутском и авдеевском направлениях и пытается улучшить тактическое положение на лиманском направлении", – сообщили в Генштабе.

На других направлениях российские оккупанты обороняются.

"На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях обстановка остается стабильной, признаков формирования наступательных группировок оккупантов не обнаружено", – говорится в сообщении.