На бахмутском и авдеевском направлениях оккупанты ведут наступательные действия, на лиманском пытаются улучшить тактическое положение – Генштаб

"Враг продолжает вести наступательные действия на бахмутском и авдеевском направлениях и пытается улучшить тактическое положение на лиманском направлении", – сообщили в Генштабе.
На других направлениях российские оккупанты обороняются.
"На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях обстановка остается стабильной, признаков формирования наступательных группировок оккупантов не обнаружено", – говорится в сообщении.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
Последние недели оккупанты атакуют преимущественно на бахмутском и авдеевском направлениях.