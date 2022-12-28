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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Суд разрешил арестовать экс-министра обороны по делу Харьковских соглашений

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Суд принял решение 28 декабря
Суд принял решение 28 декабря
Фото: depositphotos.com

Киевский апелляционный суд заочно избрал меру пресечения в виде ареста для бывшего министра обороны Украины. Об этом 28 декабря сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора Украины.

Бывшего министра подозревают в госизмене по предварительному сговору группы лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).

По данным следствия, в апреле 2010 года экс-министр обороны по предварительному сговору с бывшими президентом, премьер-министром, министром юстиции и министром иностранных дел, в нарушение Конституции Украины, закона Украины "О международных договорах Украины", без фактического рассмотрения проекта соглашения между Украиной и РФ по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины заинтересованными органами и проведения обязательной правовой экспертизы согласовали его без замечаний.

"В результате таких действий были созданы предпосылки для увеличения численности войск Черноморского флота РФ на территории Украины, их переоснащения и модернизации и в дальнейшем – вторжения вооруженных сил РФ и оккупации ими Автономной Республики Крым и города Севастополь", – говорится в сообщении.

Подозреваемый экс-министр скрывается от украинских правоохранителей за пределами Украины и объявлен в розыск.

Как отмечает "Укринформ", речь идет о бывшем министре обороны Михаиле Ежеле.

21 апреля 2010 года в Харькове на тот момент действующий президент Виктор Янукович подписал от имени Украины соглашение между Украиной и РФ. Этим документом на 25 лет был продлен срок пребывания Черноморского флота России в Севастополе. Со стороны России документ подписал президент РФ Дмитрий Медведев.

Ратификация Харьковских соглашений 27 апреля 2010 года сопровождалась дракой в Верховной Раде, дымовыми шашками и бросанием яиц в президиум.

В соответствии с соглашениями Украина получала скидку на газ в размере 30% в обмен на пролонгацию пребывания Черноморского флота России на территории Украины с 2017-го до 2042 года. Как объясняли в ГБР, фактически никакой скидки не было, так как за год до этого Россия увеличила цену на газ вдвое.

В январе 2021 года Януковичу Госбюро расследований из-за подписания документа сообщило о подозрении в госизмене, в мае этого года суд разрешил его арест. Николаю Азарову, который возглавлял правительство в период подписания соглашений, предъявили подозрение по этому делу в марте прошлого года, в октябре его заочно арестовали.

В июле 2022 года о подозрении в совершении государственной измены при разработке проекта Харьковских соглашений уведомлены бывшие министры юстиции Украины Александр Лавринович и иностранных дел Украины Константин Грищенко.

Контекст:

Кроме дела о госизмене, в Украине против Ежеля было открыто два уголовных производства. В первом его обвиняют в выдаче незаконных поручений по оплате за счет бюджетных средств коммунальных услуг фирмам, которые обеспечивали армию питанием, и "нанесении материального ущерба государству в размере 42,9 млн грн".

Второе уголовное производство касается попытки продать России два стратегических бомбардировщика, ущерб, по данным следствия, составил более 24 млн грн. Согласно статьям обвинения, Ежелю грозит от пяти до восьми лет тюрьмы. Генпрокуратура вызывала экс-министра на допрос, а после объявила его в государственный розыск и подала документы в Интерпол.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Крым, арест, Михаил Ежель, война России против Украины, Харьковские соглашения
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