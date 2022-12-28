Суд разрешил арестовать экс-министра обороны по делу Харьковских соглашений

Бывшего министра подозревают в госизмене по предварительному сговору группы лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).

По данным следствия, в апреле 2010 года экс-министр обороны по предварительному сговору с бывшими президентом, премьер-министром, министром юстиции и министром иностранных дел, в нарушение Конституции Украины, закона Украины "О международных договорах Украины", без фактического рассмотрения проекта соглашения между Украиной и РФ по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины заинтересованными органами и проведения обязательной правовой экспертизы согласовали его без замечаний.

"В результате таких действий были созданы предпосылки для увеличения численности войск Черноморского флота РФ на территории Украины, их переоснащения и модернизации и в дальнейшем – вторжения вооруженных сил РФ и оккупации ими Автономной Республики Крым и города Севастополь", – говорится в сообщении.

Подозреваемый экс-министр скрывается от украинских правоохранителей за пределами Украины и объявлен в розыск.

Как отмечает "Укринформ", речь идет о бывшем министре обороны Михаиле Ежеле.

21 апреля 2010 года в Харькове на тот момент действующий президент Виктор Янукович подписал от имени Украины соглашение между Украиной и РФ. Этим документом на 25 лет был продлен срок пребывания Черноморского флота России в Севастополе. Со стороны России документ подписал президент РФ Дмитрий Медведев.

Ратификация Харьковских соглашений 27 апреля 2010 года сопровождалась дракой в Верховной Раде, дымовыми шашками и бросанием яиц в президиум.

В соответствии с соглашениями Украина получала скидку на газ в размере 30% в обмен на пролонгацию пребывания Черноморского флота России на территории Украины с 2017-го до 2042 года. Как объясняли в ГБР, фактически никакой скидки не было, так как за год до этого Россия увеличила цену на газ вдвое.

В январе 2021 года Януковичу Госбюро расследований из-за подписания документа сообщило о подозрении в госизмене, в мае этого года суд разрешил его арест. Николаю Азарову, который возглавлял правительство в период подписания соглашений, предъявили подозрение по этому делу в марте прошлого года, в октябре его заочно арестовали.

В июле 2022 года о подозрении в совершении государственной измены при разработке проекта Харьковских соглашений уведомлены бывшие министры юстиции Украины Александр Лавринович и иностранных дел Украины Константин Грищенко.