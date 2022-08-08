Экс-министру обороны Украины сообщили о подозрении в госизмене – способствовал оккупации Крыма

В ГБР подчеркивают, что, согласовав подписание документа, Ежель оказал содействие Российской Федерации в оккупации Крыма. Бывший министр подозревается в совершении государственной измены по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 УК Украины).
"Адмирал, который в свое время был главнокомандующим Военно-морскими силами Украины и понимал все риски продления пребывания российского флота на территории страны, согласовал весь пакет документов, необходимых для имплементации соглашения по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины", – квалифицируют действия Ежеля в Госбюро.
Отмечается, что проекты этих документов Ежель согласовал, даже не посетив заседание Кабмина 21 апреля 2010 года, на котором они обсуждались. Также не проводилась обязательная правовая экспертиза о соответствии проекта соглашения о продлении базирования ЧФ РФ Конституции и законам Украины.
"Из-за этого были созданы условия для продления пребывания Черноморского флота России на территории Украины на 25 лет, что способствовало наращиванию военной техники и личного состава вооруженных сил РФ, модернизации и замене корабельного состава, летательных аппаратов. В дальнейшем они были использованы во время захвата Крыма", – указали в ГБР.
21 апреля 2010 года в Харькове на тот момент действующий президент Виктор Янукович подписал от имени Украины соглашение между Украиной и РФ. Этим документом на 25 лет был продлен срок пребывания Черноморского флота России в Севастополе. Со стороны России документ подписал президент РФ Дмитрий Медведев.
Ратификация Харьковских соглашений 27 апреля 2010 года сопровождалась дракой в Верховной Раде, дымовыми шашками и бросанием яиц в президиум.
В соответствии с соглашениями Украина получала скидку на газ в размере 30% в обмен на пролонгацию пребывания Черноморского флота России на территории Украины с 2017-го до 2042 года. Как объясняли в ГБР, фактически никакой скидки не было, так как за год до этого Россия увеличила цену на газ вдвое.
В январе 2021 года Януковичу Госбюро расследований из-за подписания документа сообщило о подозрении в госизмене, в мае этого года суд разрешил его арест. Николаю Азарову, который возглавлял правительство в период подписания соглашений, предъявили подозрение по этому делу в марте прошлого года, в октябре его заочно арестовали.
В июле 2022 года о подозрении в совершении государственной измены при разработке проекта Харьковских соглашений уведомлены бывшие министры юстиции Украины Александр Лавринович и иностранных дел Украины Константин Грищено.
Кроме дела о госизмене, в Украине против Ежеля было открыто два уголовных производства. В первом его обвиняют в выдаче незаконных поручений по оплате за счет бюджетных средств коммунальных услуг фирмам, которые обеспечивали армию питанием, и "нанесении материального ущерба государству в размере 42,9 млн грн".
Второе уголовное производство касается попытки продать России два стратегических бомбардировщика, ущерб, по данным следствия, составил более 24 млн грн. Согласно статьям обвинения, Ежелю грозит от пяти до восьми лет тюрьмы. Генпрокуратура вызывала экс-министра на допрос, а после объявила его в государственный розыск и подала документы в Интерпол.
В конце октября 2016 года СМИ сообщили, что Интерпол отказался объявлять Ежеля в международный розыск.
В интервью изданию "ГОРДОН" Ежель признался, что ему уже предлагали дать взятку за закрытие уголовных производств. "Звонили, просили $100 тыс. за закрытие одного дела. Кто – не скажу. Я их послал. О том, что меня вызывают на допрос, я вообще из СМИ узнал", – сказал Ежель.
20 декабря 2016 года генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что ГПУ передала в суд дело экс-министра обороны Ежеля. "Это первый заочный процесс над министром Януковича", – подчеркнул Луценко.
В комментарии изданию "ГОРДОН" экс-министр сказал, что на суд не приедет, так как его "не судить собираются, а сразу арестовать".
В июле 2018-го Ежель в комментарии изданию "ГОРДОН" подтвердил данные украинской контрразведки о том, что он получил статус беженца в Беларуси.