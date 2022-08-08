Экс-министру обороны Украины сообщили о подозрении в госизмене – способствовал оккупации Крыма

Ежель стал фигурантом дела о госизмене: ГБР считает, что он содействовал подписанию Харьковских соглашений Фото: Феликс Розенштейн / Gordonua.com

В ГБР подчеркивают, что, согласовав подписание документа, Ежель оказал содействие Российской Федерации в оккупации Крыма. Бывший министр подозревается в совершении государственной измены по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 УК Украины).

"Адмирал, который в свое время был главнокомандующим Военно-морскими силами Украины и понимал все риски продления пребывания российского флота на территории страны, согласовал весь пакет документов, необходимых для имплементации соглашения по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины", – квалифицируют действия Ежеля в Госбюро.

Отмечается, что проекты этих документов Ежель согласовал, даже не посетив заседание Кабмина 21 апреля 2010 года, на котором они обсуждались. Также не проводилась обязательная правовая экспертиза о соответствии проекта соглашения о продлении базирования ЧФ РФ Конституции и законам Украины.

"Из-за этого были созданы условия для продления пребывания Черноморского флота России на территории Украины на 25 лет, что способствовало наращиванию военной техники и личного состава вооруженных сил РФ, модернизации и замене корабельного состава, летательных аппаратов. В дальнейшем они были использованы во время захвата Крыма", – указали в ГБР.

21 апреля 2010 года в Харькове на тот момент действующий президент Виктор Янукович подписал от имени Украины соглашение между Украиной и РФ. Этим документом на 25 лет был продлен срок пребывания Черноморского флота России в Севастополе. Со стороны России документ подписал президент РФ Дмитрий Медведев.

Ратификация Харьковских соглашений 27 апреля 2010 года сопровождалась дракой в Верховной Раде, дымовыми шашками и бросанием яиц в президиум.

В соответствии с соглашениями Украина получала скидку на газ в размере 30% в обмен на пролонгацию пребывания Черноморского флота России на территории Украины с 2017-го до 2042 года. Как объясняли в ГБР, фактически никакой скидки не было, так как за год до этого Россия увеличила цену на газ вдвое.

В январе 2021 года Януковичу Госбюро расследований из-за подписания документа сообщило о подозрении в госизмене, в мае этого года суд разрешил его арест. Николаю Азарову, который возглавлял правительство в период подписания соглашений, предъявили подозрение по этому делу в марте прошлого года, в октябре его заочно арестовали.

В июле 2022 года о подозрении в совершении государственной измены при разработке проекта Харьковских соглашений уведомлены бывшие министры юстиции Украины Александр Лавринович и иностранных дел Украины Константин Грищено.