ГБР сообщило о подозрении офицеру, который служил на корвете "Тернополь" и в 2014 году перешел на сторону РФ

Походощук перешел на сторону РФ в 2014 году и сейчас воюет против Украины, сообщили в ГБР Фото: dbr.gov.ua

Походощук в 2014 году после захвата российскими оккупантами его части и корвета "Тернополь" предал присягу и перешел на сторону врага, сегодня он воюет против Украины, сообщили в ГБР.

"Сейчас он проходит военную службу в 36-й бригаде ракетных катеров балтийского флота вооруженных сил Российской Федерации. Следователи ГБР собрали достаточно доказательств и заочно сообщили предателю о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины). Ему грозит наказание в виде лишения свободы до 15 лет", – говорится в релизе.

Экс-командиру корвета "Тернополь" Максиму Емельяненко ГБР сообщило о подозрении в госизмене 22 июля.

В ГБР подчеркивают, что "все изменники и коллаборанты будут привлечены к ответственности".

"Преступления против основ национальной безопасности не имеют срока давности", – объясняют в бюро.