ГБР сообщило о подозрении офицеру, который служил на корвете "Тернополь" и в 2014 году перешел на сторону РФ

Походощук в 2014 году после захвата российскими оккупантами его части и корвета "Тернополь" предал присягу и перешел на сторону врага, сегодня он воюет против Украины, сообщили в ГБР.
"Сейчас он проходит военную службу в 36-й бригаде ракетных катеров балтийского флота вооруженных сил Российской Федерации. Следователи ГБР собрали достаточно доказательств и заочно сообщили предателю о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины). Ему грозит наказание в виде лишения свободы до 15 лет", – говорится в релизе.
Экс-командиру корвета "Тернополь" Максиму Емельяненко ГБР сообщило о подозрении в госизмене 22 июля.
В ГБР подчеркивают, что "все изменники и коллаборанты будут привлечены к ответственности".
"Преступления против основ национальной безопасности не имеют срока давности", – объясняют в бюро.
Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
В июне 2022 года уведомили о подозрении в госизмене капитана российского крейсера "Адмирал Макаров", который также в 2014 году предал присягу и остался в захваченной российскими оккупантами части. После полномасштабного вторжения РФ в Украину корабль под его командованием запускал крылатые ракеты по Николаеву и Одессе, отмечали в ГБР. Спикер Одесской обладминистрации Сергей Братчук 31 марта сообщал, что фрегатом "Адмирал Макаров" ВМФ РФ командует уроженец Украины Григорий Бреев.
Кроме того, подозрение в госизмене ГБР предъявило командиру российского ракетного катера "Вышний Волочек", который также в 2014 году перешел на сторону оккупантов. По данным "Думской", речь идет о Дмитрии Сухаре, который до оккупации Крыма Россией командовал украинским ракетным катером "Прилуки".