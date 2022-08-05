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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Бывший ведущий "Интера" подозревается в госизмене

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B информационном пространстве РФ подозреваемого представляют политологом и лидером движения "Русские украинцы"
B информационном пространстве РФ подозреваемого представляют политологом и лидером движения "Русские украинцы"
Фото: Юрий Кот / Facebook

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в государственной измене гражданину Украины, который до 2014 года работал ведущим на украинском телевидении, а потом переехал в Россию и начал работу на государственном телеканале страны-агрессора. Ссылку на соответствующий документ опубликовал Офис генерального прокурора.

В документе идет речь о  Юрии Коте, который с 2007-го по 2014 год работал в "Национальной общественной телерадиокомпании Украины" и телеканале "Интер". Там он получил медийную известность, которую в дальнейшем использовал для нанесения ущерба информационной безопасности Украины, действуя в интересах страны-агрессора, говорится в подозрении.

По данным следствия, во время Революции достоинства 2013–2014 годов Кот был ведущим на киевском Антимайдане, в 2014 году переехал на постоянное место жительства в РФ. Там начал работу в государственном пропагандистском информационном агентстве "Россия сегодня" и РИА News Front. Занимался подстрекательством межэтнических конфликтов, поддерживал сепаратизм среди населения отдельных регионов Украины, провоцировал национальные столкновения.

Офис генерального прокурора указывает в Telegram, что сегодня подозреваемого в российском эфире представляют политологом, лидером движения "Русские украинцы" и президентом ассоциации "Будущее страны". 

"В своих выступлениях в СМИ и публикациях в мессенджерах он поддерживает руководство РФ и начало военных действий в Украине. Его выступления в основном подготовлены по заказу должностных лиц государственных органов и учреждений Российской Федерации и российских медийных центров", – говорится в сообщении о подозрении.

По статье о госизмене ему может грозить от 15 лет до пожизненного лишения свободы.

Теги: Россия, СБУ, госизмена, журналисты, война России против Украины, Офис генпрокурора
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