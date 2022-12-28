Российские военные нанесли по Украине 28 декабря два авиационных и два ракетных удара – Генштаб ВСУ

Также российские военные совершили более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Кроме того, оккупанты из танков, минометов и артиллерии обстреливали районы населенных пунктов на слобожанском, купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском, новопавловском, запорожском и херсонском направлениях.
За время полномасштабного вторжения, начавшегося 24 февраля, Россия нанесла по территории Украины более 16 тыс. ракетных ударов, сообщил 28 ноября министр обороны Украины Алексей Резников. Он подчеркнул, что 97% российских целей – гражданские.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил 30 ноября, что украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ обнаружили 240 тыс. воздушных целей российских оккупантов. "Около 80% уничтожается нашими огневыми средствами", – отметил он.
Россия этой осенью совершила девять массированных атак на украинскую энергетику, последняя произошла 16 декабря. Последний раз массированный ракетный удар по Украине РФ нанесла 16 декабря. Ракеты сбивали в небе над Днепропетровской, Винницкой, Николаевской, Киевской и Херсонской областями, а также над Киевом. От последствий обстрела энергосистема еще не восстановилась, в ней сохраняется значительный дефицит мощности.
23 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "российские террористы могут активизироваться с приближением праздников". "Они презирают христианские ценности и ценности вообще. Поэтому, пожалуйста, обращайте внимание на сигналы воздушной тревоги", – сказал он.
Россия готовится к новым ракетным ударам по Украине, для подготовки к новой массированной атаке РФ может понадобиться всего несколько часов. Об этом сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.