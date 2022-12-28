Российские военные нанесли по Украине 28 декабря два авиационных и два ракетных удара – Генштаб ВСУ

Также российские военные совершили более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Кроме того, оккупанты из танков, минометов и артиллерии обстреливали районы населенных пунктов на слобожанском, купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском, новопавловском, запорожском и херсонском направлениях.

Контекст:

За время полномасштабного вторжения, начавшегося 24 февраля, Россия нанесла по территории Украины более 16 тыс. ракетных ударов, сообщил 28 ноября министр обороны Украины Алексей Резников. Он подчеркнул, что 97% российских целей – гражданские.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил 30 ноября, что украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ обнаружили 240 тыс. воздушных целей российских оккупантов. "Около 80% уничтожается нашими огневыми средствами", – отметил он.

Россия этой осенью совершила девять массированных атак на украинскую энергетику, последняя произошла 16 декабря. Последний раз массированный ракетный удар по Украине РФ нанесла 16 декабря. Ракеты сбивали в небе над Днепропетровской, Винницкой, Николаевской, Киевской и Херсонской областями, а также над Киевом. От последствий обстрела энергосистема еще не восстановилась, в ней сохраняется значительный дефицит мощности.

23 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "российские террористы могут активизироваться с приближением праздников". "Они презирают христианские ценности и ценности вообще. Поэтому, пожалуйста, обращайте внимание на сигналы воздушной тревоги", – сказал он.

Россия готовится к новым ракетным ударам по Украине, для подготовки к новой массированной атаке РФ может понадобиться всего несколько часов. Об этом сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.