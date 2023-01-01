"Они вынуждены продолжать этот конвейер смерти". Череватый заявил, что оккупанты под Бахмутом стали жертвами мифа про Путина

"Они [оккупанты], возможно, и нуждаются в оперативной паузе, скажем, руководители среднего звена [армии РФ] это понимают", – сказал он.
Однако на более высоком управленческом уровне россияне боятся разрушить миф о том, что президент РФ Владимир Путин якобы "никогда не отступает".
"Военно-политическое руководство [РФ], политтехнологи Путина уже много лет раскручивают этот миф, что Путин никогда не отступает. Следовательно, они заложники этого [мифа] и вынуждены продолжать этот конвейер смерти", – объяснил Череватый.
По словам спикера восточной группировки ВСУ, у России пока еще есть ресурсы, чтобы поддерживать активные боевые действия на бахмутском направлении. Он уточнил, что оккупанты бросают на передовую завербованных заключенных, наемников из частных военных компаний и мобилизованных.
"Они в постоянном поиске того, каким именно биомусором забить фронт, лишь бы продолжать постоянно наваливаться на наши передовые позиции в надежде найти слабое место и все-таки прорвать фронт для того, чтобы хоть какие-нибудь территориальные достижения показать как цели этой так называемой специальной военной операции", – подытожил Череватый.
Бахмутское направление остается самым кровавым, жестоким и тяжелым, это "ключевая точка решения этой войны" – об этом заявлял спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. По его словам, украинцы ведут оборону в районе Бахмута в очень тяжелых условиях, но контролируют там ситуацию.
Интенсивные бои в районе Бахмута ведутся с июня, но линия фронта проходила в основном на открытой местности вокруг восточных подступов к городу, отметили в британской разведке 22 декабря. Британские военные считают, что российская пехота могла закрепиться в восточных промышленных районах Бахмута, а время от времени продвигается в жилые районы. По их мнению, оккупанты в городских боях вряд ли смогут достичь успеха.
Генеральный штаб ВСУ в конце декабря отмечал, что противник сосредоточивает усилия на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях в Донецкой области.
Скорость продвижения российских войск в районе Бахмута замедлилась в последние дни, сообщил американский Институт исследования войны 25 декабря.
По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, с 24 февраля 2022 года по 1 января 2023 года российские оккупанты потеряли в Украине убитыми 106 720 военнослужащих. В декабре 2022 года россияне понесли рекордные потери: за месяц было ликвидировано 17 280 оккупантов.