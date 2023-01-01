"Они вынуждены продолжать этот конвейер смерти". Череватый заявил, что оккупанты под Бахмутом стали жертвами мифа про Путина

Согласно российскому мифу, "Путин никогда не отступает", поэтому оккупанты несут потери под Бахмутом, считают в ВСУ Фото: EPA

"Они [оккупанты], возможно, и нуждаются в оперативной паузе, скажем, руководители среднего звена [армии РФ] это понимают", – сказал он.

Однако на более высоком управленческом уровне россияне боятся разрушить миф о том, что президент РФ Владимир Путин якобы "никогда не отступает".

"Военно-политическое руководство [РФ], политтехнологи Путина уже много лет раскручивают этот миф, что Путин никогда не отступает. Следовательно, они заложники этого [мифа] и вынуждены продолжать этот конвейер смерти", – объяснил Череватый.

По словам спикера восточной группировки ВСУ, у России пока еще есть ресурсы, чтобы поддерживать активные боевые действия на бахмутском направлении. Он уточнил, что оккупанты бросают на передовую завербованных заключенных, наемников из частных военных компаний и мобилизованных.

"Они в постоянном поиске того, каким именно биомусором забить фронт, лишь бы продолжать постоянно наваливаться на наши передовые позиции в надежде найти слабое место и все-таки прорвать фронт для того, чтобы хоть какие-нибудь территориальные достижения показать как цели этой так называемой специальной военной операции", – подытожил Череватый.