Зеленский призвал максимально повысить для России цену новой мобилизации и войны в целом

Об этом 2 января в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский.
"Наша же задача – ежедневно давать Украине успехи, достижения, пусть небольшие, но победы над террористами и террором, – сказал президент. – Каждый сбитый дрон, каждая сбитая ракета, каждые сутки с электричеством для наших людей и минимальные графики отключений – именно такие победы. Каждый шаг вперед ВСУ на фронте, каждая сохранившаяся позиция – это успехи, имеющие стратегическое значение. Мы должны повысить максимально для государства-террориста цену новой мобилизации и войны в целом".
Президент выразил благодарность каждому воину ВСУ, который это обеспечивает.
"Спасибо всем, кто стоит под Бахмутом… всем, кто, несмотря ни на что, держит позиции на соледарском и других направлениях… за Луганскую область, за юг. Как бы ни было сложно сейчас, это надо выдержать. Чтобы к концу этой зимы было легче", – подчеркнул Зеленский.
21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о ее завершении.
7 декабря Путин заявил, что в продолжении мобилизационных мероприятий в РФ "нет необходимости". Он уточнил, что 150 тыс. мобилизованных россиян находятся в резерве, еще 150 тыс. направлены в зону боевых действий в Украине. Из них, по словам президента РФ, только 77 тыс. несут службу на передовой.
По данным министра обороны Украины Алексея Резникова, в начале января в России планируют объявить военное положение, закрыть границы для мужчин и начать новую волну мобилизации. По словам Резникова, границы будут закрыты и в Беларуси.
Российский политолог Валерий Соловей утверждает, что в рамках второго этапа в РФ планируют мобилизовать до 2 млн человек. По оценке украинского военного эксперта, полковника запаса Олега Жданова, мобилизационный ресурс России составляет 17 млн человек.