Зеленский призвал максимально повысить для России цену новой мобилизации и войны в целом

Об этом 2 января в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"Наша же задача – ежедневно давать Украине успехи, достижения, пусть небольшие, но победы над террористами и террором, – сказал президент. – Каждый сбитый дрон, каждая сбитая ракета, каждые сутки с электричеством для наших людей и минимальные графики отключений – именно такие победы. Каждый шаг вперед ВСУ на фронте, каждая сохранившаяся позиция – это успехи, имеющие стратегическое значение. Мы должны повысить максимально для государства-террориста цену новой мобилизации и войны в целом".

Президент выразил благодарность каждому воину ВСУ, который это обеспечивает.

"Спасибо всем, кто стоит под Бахмутом… всем, кто, несмотря ни на что, держит позиции на соледарском и других направлениях… за Луганскую область, за юг. Как бы ни было сложно сейчас, это надо выдержать. Чтобы к концу этой зимы было легче", – подчеркнул Зеленский.