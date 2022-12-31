ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Резников обратился к военнообязанным в России: У вас осталась неделя. В начале января в РФ закроют границы для мужчин

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Резников россиянам: Когда вы отправитесь на войну, где можете погибнуть или стать калекой на всю оставшуюся жизнь, за что конкретно вы будете воевать, лично вы?
Резников – россиянам: Когда вы отправитесь на войну, где можете погибнуть или стать калекой на всю оставшуюся жизнь, за что конкретно вы будете воевать, лично вы?
Фото: ЕРА

По данным министра обороны Украины Алексея Резникова, в начале января в России планируют объявить военное положение, закрыть границы для мужчин и начать новую волну мобилизации. Об этом он рассказал в своем обращении к россиянам, видео обнародовало Военное телевидение Украины.

"Я обращаюсь к гражданам России, которые являются военнообязанными. В первую очередь это касается жителей крупных российских городов. Я точно знаю, что у вас осталось примерно одна неделя, пока еще есть хоть какой-то выбор. В начале января российские власти закроют границы для мужчин, затем объявят военное положение и начнут очередную волну мобилизации", – сказал он. 

По данным Резникова, границы будут закрыты и в Беларуси.

"Сегодня вы думаете, чем украсить праздничный стол и строите свои планы, но за боем курантов вы можете не услышать стук в дверь. Это постучит военком. Особенно в городах, потому что в глубинке и так уже забрали многих. Об этом вряд ли скажут ваши руководители в новогодних обращениях, поэтому внимательно послушайте то, что скажу вам я. Я не призываю вас верить мне на слово, я хочу, чтобы задали себе всего один вопрос и честно на него ответили. Когда вы отправитесь на войну, где можете погибнуть или стать калекой на всю оставшуюся жизнь, за что конкретно вы будете воевать, лично вы?" – добавил он. 

Резников подчеркнул, что безвозвратные потери РФ за время вторжения в Украину уже превысили 100 тыс. военнослужащих, и "тому, кто сидит в бункере, все равно, сколько россиян погибнет".

"Украинцы не отступят. Мы защищаем свою землю, своих родных, свои дома. Поэтому честно себе ответьте: хотите вы в следующем году умереть или остаться без рук – без ног, чтобы кто-то другой не сел в тюрьму? Хотят ли ваши близкие ценой вашей жизни или здоровья оттягивать начало трибунала над убийцами, насильниками, грабителями? Которые вас обманывают. Если хотите, то берите повестку и отправляйтесь в армию. Украинские воины на поле боя вам популярно объяснят, какую ошибку вы совершили. Если же не хотите – избегайте мобилизации любым способом. Когда бункерные вожди не смогут собрать и отправить на бойню новую партию мобилизованных, они будут вынуждены признать свое поражение. И война закончится", – резюмировал он. 

По данным главы украинской военной разведки Кирилла Буданова, в РФ решили начать новую волну мобилизации 5 января. 

"Им уже не хватает живой силы. Исходя из этого, они рассмотрели и приняли для себя решение с 5 января начать очередную волну мобилизации. Я не знаю, объявят ли они об этом именно 5 числа. Однако в планах стоит 5 января. Объявят они об этом 5-го или условно 9-го – это, в принципе, ничего не изменит", – сказал он в интервью, вышедшем 29 декабря. 

ВИДЕО
Видео: Військове телебачення України / YouTube
Контекст:

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о ее завершении.

7 декабря Путин заявил, что в продолжении мобилизационных мероприятий в РФ "нет необходимости". Он уточнил, что 150 тыс. мобилизованных россиян находятся в резерве, еще 150 тыс. направлены в зону боевых действий в Украине. Из них, по словам президента РФ, только 77 тыс. несут службу на передовой.

Мобилизованные россияне часто заявляли, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки, и говорили о проблемах со снабжением.

Российский политолог Валерий Соловей утверждает, что в рамках второго этапа в РФ планируют мобилизовать до 2 млн человек. По оценке украинского военного эксперта, полковника запаса Олега Жданова, мобилизационный ресурс России составляет 17 млн человек.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Министерство обороны Украины, мобилизация, военное положение, Алексей Резников, война России против Украины, мужчины, границы
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Это было очень мощно и круто". Скрипка выступил на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве. Видео
"Это было очень мощно и круто". Скрипка выступил на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве. Видео
Салем признался, что Потап затаил на него обиду. Ранее ведущий призывал артиста вернуться в Украину
Салем признался, что Потап затаил на него обиду. Ранее ведущий призывал артиста вернуться в Украину
Ермак объяснил, зачем пишет посты-ребусы
Ермак объяснил, зачем пишет посты-ребусы
"Размечтался о новом унитазе и стиральной машине". Невзоров высмеял российского стилиста, который заявил, что готов воевать против Украины
"Размечтался о новом унитазе и стиральной машине". Невзоров высмеял российского стилиста, который заявил, что готов воевать против Украины
"Хорошая пара, не понимаю, почему вас хейтят", "Будут красивые детки". Босая Дорофеева показала, как смотрит на нее новый бойфренд
"Хорошая пара, не понимаю, почему вас хейтят", "Будут красивые детки". Босая Дорофеева показала, как смотрит на нее новый бойфренд
"Боже, как я испугалась". Tarabarova рассказала о происшествии с детьми
"Боже, как я испугалась". Tarabarova рассказала о происшествии с детьми
Солиста Aerosmith Стивена Тайлера обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетней
Солиста Aerosmith Стивена Тайлера обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетней
"Очень женственная", "Фотографу браво. Без лишних эротизмов показал всю раскованность". Тина Кароль восхитила чувственной фотосессией
"Очень женственная", "Фотографу браво. Без лишних эротизмов показал всю раскованность". Тина Кароль восхитила чувственной фотосессией
"Пусть каждый возможный цветок станет частицей приборов, которые нужны фронту". Роговцева перед спектаклем призвала не покупать ей цветы
"Пусть каждый возможный цветок станет частицей приборов, которые нужны фронту". Роговцева перед спектаклем призвала не покупать ей цветы
"Впервые в этом зале прозвучали строчки из гимна Украины". Джамала опубликовала видео выступления на церемонии Kennedy Center Honors в США
"Впервые в этом зале прозвучали строчки из гимна Украины". Джамала опубликовала видео выступления на церемонии Kennedy Center Honors в США
"Пока что болит легкое, когда пою". Jerry Heil показала гематому на лице после падения в оркестровую яму с трехметровой высоты
"Пока что болит легкое, когда пою". Jerry Heil показала гематому на лице после падения в оркестровую яму с трехметровой высоты
"Идеальная изысканность", "Плюс 5 кг не будут лишними". В сети обсуждают новую фотосессию Ефросининой
"Идеальная изысканность", "Плюс 5 кг не будут лишними". В сети обсуждают новую фотосессию Ефросининой
Кулеба: Мой отец со дна поднялся на поверхность. Поэтому уже я мог начинать с поверхности. Был таким ботаном-мажором
Кулеба: Мой отец со дна поднялся на поверхность. Поэтому уже я мог начинать с поверхности. Был таким ботаном-мажором
"Время сиять", "Ты прекрасна". Ратаковски снялась в платье с декольте
"Время сиять", "Ты прекрасна". Ратаковски снялась в платье с декольте
"После развода стала красивее", "Шикарное белье". В сети обсуждают фото бывшей жены Остапчука в расстегнутой рубашке
"После развода стала красивее", "Шикарное белье". В сети обсуждают фото бывшей жены Остапчука в расстегнутой рубашке
  "Больше никаких оливье". Рецепт салата из языка с горошком и грибами от кулинарного эксперта
  "Больше никаких оливье". Рецепт салата из языка с горошком и грибами от кулинарного эксперта
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Жена Ярославского похвасталась отдыхом на Мальдивах, обнародовав фото в мокром белье (56672)
2
Крупин показал "самого бедного кума Зеленского" (49996)
3
"Абсолютно горячо", "Невероятная красота". Бех-Романчук снялась без бюстгальтера (44639)
4
"Это просто невозможно". Сумская заявила, что ее старшая дочь не может покинуть РФ и приехать в Украину (41477)
5
"Фигурное катание РФ похоронили такие тетки, как она". Невзоров отреагировал на претензии Рудковской к Украине (39236)
6
"С похуданием явный перебор". В сети обсуждают новое фото Тины Кароль в топе на тонких бретельках (38587)
7
"Любовь – не сахар". Коляденко обратился к Билык, с которой вместе уехал за границу (32648)
8
"Жизнь – это движение". 48-летняя экс-жена мэра Киева Кличко сделала селфи после пробежки (27654)
 
 
 
 