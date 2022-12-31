Резников обратился к военнообязанным в России: У вас осталась неделя. В начале января в РФ закроют границы для мужчин

"Я обращаюсь к гражданам России, которые являются военнообязанными. В первую очередь это касается жителей крупных российских городов. Я точно знаю, что у вас осталось примерно одна неделя, пока еще есть хоть какой-то выбор. В начале января российские власти закроют границы для мужчин, затем объявят военное положение и начнут очередную волну мобилизации", – сказал он.
По данным Резникова, границы будут закрыты и в Беларуси.
"Сегодня вы думаете, чем украсить праздничный стол и строите свои планы, но за боем курантов вы можете не услышать стук в дверь. Это постучит военком. Особенно в городах, потому что в глубинке и так уже забрали многих. Об этом вряд ли скажут ваши руководители в новогодних обращениях, поэтому внимательно послушайте то, что скажу вам я. Я не призываю вас верить мне на слово, я хочу, чтобы задали себе всего один вопрос и честно на него ответили. Когда вы отправитесь на войну, где можете погибнуть или стать калекой на всю оставшуюся жизнь, за что конкретно вы будете воевать, лично вы?" – добавил он.
Резников подчеркнул, что безвозвратные потери РФ за время вторжения в Украину уже превысили 100 тыс. военнослужащих, и "тому, кто сидит в бункере, все равно, сколько россиян погибнет".
"Украинцы не отступят. Мы защищаем свою землю, своих родных, свои дома. Поэтому честно себе ответьте: хотите вы в следующем году умереть или остаться без рук – без ног, чтобы кто-то другой не сел в тюрьму? Хотят ли ваши близкие ценой вашей жизни или здоровья оттягивать начало трибунала над убийцами, насильниками, грабителями? Которые вас обманывают. Если хотите, то берите повестку и отправляйтесь в армию. Украинские воины на поле боя вам популярно объяснят, какую ошибку вы совершили. Если же не хотите – избегайте мобилизации любым способом. Когда бункерные вожди не смогут собрать и отправить на бойню новую партию мобилизованных, они будут вынуждены признать свое поражение. И война закончится", – резюмировал он.
По данным главы украинской военной разведки Кирилла Буданова, в РФ решили начать новую волну мобилизации 5 января.
"Им уже не хватает живой силы. Исходя из этого, они рассмотрели и приняли для себя решение с 5 января начать очередную волну мобилизации. Я не знаю, объявят ли они об этом именно 5 числа. Однако в планах стоит 5 января. Объявят они об этом 5-го или условно 9-го – это, в принципе, ничего не изменит", – сказал он в интервью, вышедшем 29 декабря.
21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о ее завершении.
7 декабря Путин заявил, что в продолжении мобилизационных мероприятий в РФ "нет необходимости". Он уточнил, что 150 тыс. мобилизованных россиян находятся в резерве, еще 150 тыс. направлены в зону боевых действий в Украине. Из них, по словам президента РФ, только 77 тыс. несут службу на передовой.
Мобилизованные россияне часто заявляли, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки, и говорили о проблемах со снабжением.
Российский политолог Валерий Соловей утверждает, что в рамках второго этапа в РФ планируют мобилизовать до 2 млн человек. По оценке украинского военного эксперта, полковника запаса Олега Жданова, мобилизационный ресурс России составляет 17 млн человек.