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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Есть информация, что Россия планирует длительную атаку дронами-камикадзе Shahed. Ее ставка может быть на истощение

Одна из целей запусков Россией дронов Shahed истощение украинской ПВО, отметил Зеленский
Одна из целей запусков Россией дронов Shahed – истощение украинской ПВО, отметил Зеленский
Фото: president.gov.ua

За первые двое суток 2023 года ВСУ уничтожили уже более 80 иранских дронов-камикадзе, применяемых Россией в войне против Украины.

Об этом 2 января в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, рассказал глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"В ближайшее время это количество может возрасти. Потому что в эти недели ночи могут быть довольно неспокойными, – предупредил президент. – У нас есть информация, что Россия планирует длительную атаку дронами Shahed. Ее ставка может быть на истощение. На истощение наших людей, ПВО, нашей энергетики".

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/5931305660224763/

Контекст:

В Генштабе информировали, что за сутки 1 января РФ нанесла по Украине 51 авиаудар, в том числе применила 44 иранских БПЛА Shahed-136. Все дроны были сбиты. В этих данных не учтена информация о ночной атаке на Киев.

Киев и область оккупанты атаковали дронами, пуски БПЛА произвели в несколько волн, в результате удара в Киеве есть пострадавший, повреждены объекты энергетической инфраструктуры и были введены экстренные отключения света

В ночь с 1-го на 2 января, по данным Воздушных сил ВСУ, украинская противовоздушная оборона сбила 39 дронов-камикадзе Shahed-131 и Shahed-136, два БПЛА "Орлан" и одну управляемую авиационную ракету Х-59.

Теги: Россия, Украина, энергетика, ПВО, беспилотники, Владимир Зеленский, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, президент, инфраструктура, обращение, российские оккупанты
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