Одна из целей запусков Россией дронов Shahed – истощение украинской ПВО – Игнат

Он напомнил, что военные этой ночью сбили 39 беспилотников Shahed-131/136 иранского производства.

"В прошлый раз было немного больше. Но прошлый раз не отличался от этого тем, что и тогда 100%, и сейчас 100% БПЛА уничтожены в разных регионах государства", – сказал он.

По словам Игната, эти дроны обычно летят с одного и того же направления – с восточного побережья Азовского моря.

"Процент [сбитых БПЛА] растет. Куда уже дальше расти, когда 100%? Но радоваться сильно не стоит, потому что понятно, что истощается система ПВО, расходуются и зенитные ракеты, и другие средства, техника тоже не вечная, требует ремонта. Поэтому еще раз говорим, что все больше задействуется западного оружия, которое уже давно освоили наши и зенитчики, и подразделения сухопутных войск, но все-таки его мало, его надо больше, чтобы еще лучше защитить разные регионы нашего государства... [...] Цель Shahed – истощить нашу ПВО, нанести удары по критической инфраструктуре, ударить по боевому духу украинцев и так далее", – сказал он.