Одна из целей запусков Россией дронов Shahed – истощение украинской ПВО – Игнат

Он напомнил, что военные этой ночью сбили 39 беспилотников Shahed-131/136 иранского производства.
"В прошлый раз было немного больше. Но прошлый раз не отличался от этого тем, что и тогда 100%, и сейчас 100% БПЛА уничтожены в разных регионах государства", – сказал он.
По словам Игната, эти дроны обычно летят с одного и того же направления – с восточного побережья Азовского моря.
"Процент [сбитых БПЛА] растет. Куда уже дальше расти, когда 100%? Но радоваться сильно не стоит, потому что понятно, что истощается система ПВО, расходуются и зенитные ракеты, и другие средства, техника тоже не вечная, требует ремонта. Поэтому еще раз говорим, что все больше задействуется западного оружия, которое уже давно освоили наши и зенитчики, и подразделения сухопутных войск, но все-таки его мало, его надо больше, чтобы еще лучше защитить разные регионы нашего государства... [...] Цель Shahed – истощить нашу ПВО, нанести удары по критической инфраструктуре, ударить по боевому духу украинцев и так далее", – сказал он.
В Генштабе информировали, что за сутки 1 января РФ нанесла по Украине 51 авиаудар, в том числе применила 44 иранских БПЛА Shahed-136. Все дроны были сбиты. В этих данных не учтена информация о ночной атаке на Киев.
Киев и область оккупанты атаковали дронами, пуски БПЛА произвели в несколько волн, в результате удара в Киеве есть пострадавший, повреждены объекты энергетической инфраструктуры и введены экстренные отключения света.
В ночь с 1-го на 2 января, по данным Воздушных сил ВСУ, украинская противовоздушная оборона сбила 39 дронов-камикадзе Shahed-131 и Shahed-136, два БПЛА "Орлан" и одну управляемую авиационную ракету Х-59.