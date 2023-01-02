Ночью РФ атаковала Киев и область беспилотниками в несколько волн, в столице сбито 22 цели, повреждены энергообъекты

"Россияне запустили несколько волн дронов Shahed. Целятся в объекты критической инфраструктуры. ПВО отрабатывает", – написал Кулеба ночью во время воздушной тревоги (она была объявлена в Киеве и области примерно за 20 минут до полуночи и длилась более четырех часов).

После отмены тревоги Киевская городская военная администрация проинформировала, что над столицей за время атаки сбили 22 воздушные цели.

Мэр города Виталий Кличко сообщил, что в результате атаки в Киеве повреждены объекты энергетической инфраструктуры.

"В городе – аварийные отключения электроэнергии. Соответственно есть обесточенные объекты теплоснабжения. Водоснабжение столицы осуществляется в штатном режиме", – проинформировал он.