Ночью РФ атаковала Киев и область беспилотниками в несколько волн, в столице сбито 22 цели, повреждены энергообъекты

"Россияне запустили несколько волн дронов Shahed. Целятся в объекты критической инфраструктуры. ПВО отрабатывает", – написал Кулеба ночью во время воздушной тревоги (она была объявлена в Киеве и области примерно за 20 минут до полуночи и длилась более четырех часов).
После отмены тревоги Киевская городская военная администрация проинформировала, что над столицей за время атаки сбили 22 воздушные цели.
Мэр города Виталий Кличко сообщил, что в результате атаки в Киеве повреждены объекты энергетической инфраструктуры.
"В городе – аварийные отключения электроэнергии. Соответственно есть обесточенные объекты теплоснабжения. Водоснабжение столицы осуществляется в штатном режиме", – проинформировал он.
В Генштабе информировали, что за прошлые сутки РФ нанесла по Украине 51 авиаудар, в том числе применила 44 иранских БПЛА Shahed-136. Все дроны были сбиты. В этих данных не учтена информация о ночной атаке на Киев.