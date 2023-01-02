РФ за прошлые сутки применила против Украины 44 иранских беспилотника, все сбиты – Генштаб ВСУ

"За прошедшие сутки противник нанес 51 авиационный удар, в том числе применил 44 БПЛА Shahed-136. Все они были сбиты подразделениями сил обороны Украины", – говорится в релизе.

Согласно релизу, в этих данных не учтены беспилотники, которые ночью сбили над Киевом, их опубликуют позже. В Киевской городской военной администрации сообщали о не менее 20 сбитых воздушных целях.

"Также враг совершил 55 обстрелов из РСЗО, в том числе и по детской больнице города Херсона. Угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры остается на всей территории Украины", – добавили в Генштабе.