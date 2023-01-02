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ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ за прошлые сутки применила против Украины 44 иранских беспилотника, все сбиты – Генштаб ВСУ

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РФ атаковала Украину иранскими дронами двое суток подряд
РФ атаковала Украину иранскими дронами двое суток подряд
Фото: ЕРА

За сутки 1 января РФ нанесла по Украине 51 авиаудар, в том числе применила 44 иранских БПЛА Shahed-136. Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных Сил, опубликованном в Facebook.

"За прошедшие сутки противник нанес 51 авиационный удар, в том числе применил 44 БПЛА Shahed-136. Все они были сбиты подразделениями сил обороны Украины", – говорится в релизе. 

Согласно релизу, в этих данных не учтены беспилотники, которые ночью сбили над Киевом, их опубликуют позже. В Киевской городской военной администрации сообщали о не менее 20 сбитых воздушных целях. 

"Также враг совершил 55 обстрелов из РСЗО, в том числе и по детской больнице города Херсона. Угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры остается на всей территории Украины", – добавили в Генштабе. 

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02DGoDqNweN11d9Jkz3pgGwUvah9v1sLSjPJv1EUk2h9YQESCYx17u6khL71cAwaQhl

Контекст:

31 декабря днем, РФ массировано атаковала Украину, 12 из 20 запущенных крылатых ракет были сбиты. Ночью РФ атаковала Украину дронами, всего на территории страны было сбито 45 дронов-камикадзе (речь о 100-процентной результативности работы ПВО).

Вечером 1 января в ряде регионов Украины, в том числе в Киеве, снова была объявлена воздушная тревога. В Киевской облгосадминистрации и КМВА сообщили о работе ПВО. Обломки одного из БПЛА упали на проезжую часть в Деснянском районе Киева, известно об одном пострадавшем

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Генштаб ВСУ, ПВО, РСЗО, беспилотники, обстрелы, инфраструктура, воздушная тревога
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