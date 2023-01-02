В Киеве обломки сбитого БПЛА оккупантов упали на проезжую часть дороги, ранение получил 19-летний житель. Повреждены окна многоэтажки

На месте падения обломков беспилотника оккупантов в Деснянском районе Киева есть пострадавший, отметили в КГВА Фото: КМВА (Київська міська військова адміністрація) / Telegram

Об этом в Telegram сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

"Обломками в Деснянском районе повреждены балконы и оконные стекла в многоэтажке. Возгорания нет", – уточнил начальник КГВА Сергей Попко, его цитирует Telegram военной администрации.

В КГВА добавили в Telegram, что на месте падения обломков беспилотника в Деснянском районе есть пострадавший.

"19-летний молодой человек получил резаную рану стопы (наступил по неосторожности на обломки стекла). Он направлен в травмпункт", – говорится в сообщении.

В военной администрации Киева призвали жителей города находится в укрытиях, так как воздушная тревога в столице продолжается.