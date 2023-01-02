В Киеве обломки сбитого БПЛА оккупантов упали на проезжую часть дороги, ранение получил 19-летний житель. Повреждены окна многоэтажки

Об этом в Telegram сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
"Обломками в Деснянском районе повреждены балконы и оконные стекла в многоэтажке. Возгорания нет", – уточнил начальник КГВА Сергей Попко, его цитирует Telegram военной администрации.
В КГВА добавили в Telegram, что на месте падения обломков беспилотника в Деснянском районе есть пострадавший.
"19-летний молодой человек получил резаную рану стопы (наступил по неосторожности на обломки стекла). Он направлен в травмпункт", – говорится в сообщении.
В военной администрации Киева призвали жителей города находится в укрытиях, так как воздушная тревога в столице продолжается.
Вечером 1 января воздушную тревогу объявили в ряде областей Украины. Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким проинформировал в Telegram о подлете иранских дронов-камикадзе, которые применяют российские оккупанты. "Воздух. Две группы "мопедов", – написал он. О взрывах на территории Днепропетровской области проинформировал телеканал "Дніпро TV".
После предупреждения об атаке дронами-камикадзе власти Киева и области сообщили о работе ПВО.