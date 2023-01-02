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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Киеве обломки сбитого БПЛА оккупантов упали на проезжую часть дороги, ранение получил 19-летний житель. Повреждены окна многоэтажки

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На месте падения обломков беспилотника оккупантов в Деснянском районе Киева есть пострадавший, отметили в КГВА
На месте падения обломков беспилотника оккупантов в Деснянском районе Киева есть пострадавший, отметили в КГВА
Фото: КМВА (Київська міська військова адміністрація) / Telegram

В результате российской атаки дронами-камикадзе в ночь на 2 января обломки БПЛА упали на проезжую часть дороги в Деснянском районе Киева.

Об этом в Telegram сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

"Обломками в Деснянском районе повреждены балконы и оконные стекла в многоэтажке. Возгорания нет", – уточнил начальник КГВА Сергей Попко, его цитирует Telegram военной администрации.

В КГВА добавили в Telegram, что на месте падения обломков беспилотника в Деснянском районе есть пострадавший.

"19-летний молодой человек получил резаную рану стопы (наступил по неосторожности на обломки стекла). Он направлен в травмпункт", – говорится в сообщении.

В военной администрации Киева призвали жителей города находится в укрытиях, так как воздушная тревога в столице продолжается.

Контекст:

Вечером 1 января воздушную тревогу объявили в ряде областей Украины. Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким проинформировал в Telegram о подлете иранских дронов-камикадзе, которые применяют российские оккупанты. "Воздух. Две группы "мопедов", – написал он. О взрывах на территории Днепропетровской области проинформировал телеканал "Дніпро TV".

После предупреждения об атаке дронами-камикадзе власти Киева и области сообщили о работе ПВО.

Теги: Россия, Киев, Украина, КГГА, ПВО, беспилотники, пострадавшие, Сергей Попко, разрушения, балкон, ранение, Кирилл Тимошенко, Офис президента Украины, российские оккупанты, воздушная тревога, дрон-камикадзе
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