После предупреждения об атаке дронами-камикадзе власти Киева и области сообщили о работе ПВО

ПВО работает в Киеве и области, сообщили в ОВА и КГВА Фото: ANDRII NEBYTOV / Telegram (архив)

Об этом 1 января в 23.54 сообщил в Telegram глава областной военной администрации (ОВА) Алексей Кулеба.

В 00.14 2 января он рассказал о работе противовоздушной обороны в Киевской области.

"Оставайтесь в укрытиях и безопасных местах. Ни в коем случае – не фотографируем и не выкладываем работу военных и сил противовоздушной обороны в сеть", – написал Кулеба в Telegram.

Информацию о работе ПВО в Киеве и области в 00.27 подтвердили в КГВА в Telegram.