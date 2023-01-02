После предупреждения об атаке дронами-камикадзе власти Киева и области сообщили о работе ПВО

Об этом 1 января в 23.54 сообщил в Telegram глава областной военной администрации (ОВА) Алексей Кулеба.
В 00.14 2 января он рассказал о работе противовоздушной обороны в Киевской области.
"Оставайтесь в укрытиях и безопасных местах. Ни в коем случае – не фотографируем и не выкладываем работу военных и сил противовоздушной обороны в сеть", – написал Кулеба в Telegram.
Информацию о работе ПВО в Киеве и области в 00.27 подтвердили в КГВА в Telegram.
Вечером 1 января воздушную тревогу объявили в ряде областей Украины. Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким проинформировал в Telegram о подлете иранских дронов-камикадзе, которые применяют российские оккупанты. "Воздух. Две группы "мопедов", – написал он. О взрывах на территории Днепропетровской области проинформировал телеканал "Дніпро TV".
Накануне, 31 декабря днем, РФ массировано атаковала Украину, 12 из 20 запущенных крылатых ракет были сбиты. Ночью РФ атаковала Украину дронами, всего на территории страны было сбито 45 дронов-камикадзе (речь о 100-процентной результативности работы ПВО).