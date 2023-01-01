В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу, слышны взрывы. Ким сообщил о двух группах "мопедов" в воздухе

Об этом свидетельствуют данные сайта alerts.in.ua.
Так, по состоянию на 23.03 воздушная тревога объявлена в Херсонской, Запорожской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Черкасской областях, а также в оккупированном Крыму, Донецкой и Луганской областях.
Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким проинформировал в Telegram о подлете иранских дронов-камикадзе, которые применяют российские оккупанты.
"Воздух. Две группы "мопедов", – написал он.
Об угрозе также сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.
"Угроза "мопедов". Верим в ВСУ", – отметил он в Telegram.
Телеканал "Дніпро TV" рассказал в Telegram о взрывах на территории области.
"Предварительно работает ПВО", – говорится в сообщении.
Накануне, 31 декабря днем, РФ массировано атаковала Украину, 12 из 20 запущенных крылатых ракет были сбиты. Ночью РФ атаковала Украину дронами, всего на территории страны было сбито 45 дронов-камикадзе (речь о 100-процентной результативности работы ПВО).