В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу, слышны взрывы. Ким сообщил о двух группах "мопедов" в воздухе

Об угрозах атак оккупантов дронами-камикадзе сообщили Ким и Лукашук Фото: Братчук / Telegram (иллюстративное)

Об этом свидетельствуют данные сайта alerts.in.ua.

Так, по состоянию на 23.03 воздушная тревога объявлена в Херсонской, Запорожской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Черкасской областях, а также в оккупированном Крыму, Донецкой и Луганской областях.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким проинформировал в Telegram о подлете иранских дронов-камикадзе, которые применяют российские оккупанты.

"Воздух. Две группы "мопедов", – написал он.

Об угрозе также сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

"Угроза "мопедов". Верим в ВСУ", – отметил он в Telegram.

Телеканал "Дніпро TV" рассказал в Telegram о взрывах на территории области.

"Предварительно работает ПВО", – говорится в сообщении.