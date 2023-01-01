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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу, слышны взрывы. Ким сообщил о двух группах "мопедов" в воздухе

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Об угрозах атак оккупантов дронами-камикадзе сообщили Ким и Лукашук
Об угрозах атак оккупантов дронами-камикадзе сообщили Ким и Лукашук
Фото: Братчук / Telegram (иллюстративное)

Вечером 1 января в южных и центральных регионах Украины объявили воздушную тревогу.

Об этом свидетельствуют данные сайта alerts.in.ua.

Так, по состоянию на 23.03 воздушная тревога объявлена в Херсонской, Запорожской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Черкасской областях, а также в оккупированном Крыму, Донецкой и Луганской областях.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким проинформировал в Telegram о подлете иранских дронов-камикадзе, которые применяют российские оккупанты.

"Воздух. Две группы "мопедов", – написал он.

Об угрозе также сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

"Угроза "мопедов". Верим в ВСУ", – отметил он в Telegram.

Телеканал "Дніпро TV" рассказал в Telegram о взрывах на территории области.

"Предварительно работает ПВО", – говорится в сообщении.

Контекст:

Накануне, 31 декабря днем, РФ массировано атаковала Украину, 12 из 20 запущенных крылатых ракет были сбиты. Ночью РФ атаковала Украину дронами, всего на территории страны было сбито 45 дронов-камикадзе (речь о 100-процентной результативности работы ПВО).

Теги: Россия, Украина, Днепропетровская область, ПВО, угрозы, ВСУ, облсовет, взрывы, Николаевская ОГА, Виталий Ким, российские оккупанты, воздушная тревога, дрон-камикадзе
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