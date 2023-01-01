Генштаб: За сутки оккупанты нанесли 35 авиаударов, ВСУ сбили все БПЛА Shahed и поразили два района сосредоточения россиян

Об этом 1 января в Facebook проинформировал Генштаб ВСУ.
В частности, оккупанты применили БПЛА Shahed-136.
"Все они были сбиты подразделениями сил обороны Украины. Также российские оккупанты совершили 16 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе и по детской больнице города Херсон", – говорится в сообщении.
Отмечается, что опасность авиа- и ракетных ударов со стороны РФ остается на всей территории Украины.
В то же время украинская авиация нанесла 13 ударов по районам захватчиков, а подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили два района сосредоточения живой силы и военной техники противника.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.