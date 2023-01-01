Генштаб: За сутки оккупанты нанесли 35 авиаударов, ВСУ сбили все БПЛА Shahed и поразили два района сосредоточения россиян

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили два района сосредоточения живой силы и военной техники россиян, отметили в Генштабе Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Об этом 1 января в Facebook проинформировал Генштаб ВСУ.

В частности, оккупанты применили БПЛА Shahed-136.

"Все они были сбиты подразделениями сил обороны Украины. Также российские оккупанты совершили 16 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе и по детской больнице города Херсон", – говорится в сообщении.

Отмечается, что опасность авиа- и ракетных ударов со стороны РФ остается на всей территории Украины.

В то же время украинская авиация нанесла 13 ударов по районам захватчиков, а подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили два района сосредоточения живой силы и военной техники противника.